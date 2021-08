J'ai soutenu la décision du président de l'OM, Pablo Longoria, de quitter le terrain lorsqu'il est apparu clairement que la sécurité des joueurs et des supporters ne pouvait être garantie", a indiqué dans un premier temps le propriétaire américain de l'Olympique de Marseille. L'onde de choc a traversé l'Atlantique. Deux jours après les incidents de l'Allianz Riviera qui ont provoqué l'arrêt du match Nice-Marseille dimanche dernier, Frank McCourt s'est exprimé publiquement sur le site officiel de l'OM. "", a indiqué dans un premier temps le propriétaire américain de l'Olympique de Marseille.

Nos joueurs, nos supporters et notre sport méritent mieux

"Je me tiens à ses côtés, ainsi qu'aux côtés des membres de notre équipe, de la communauté de l'OM et de tous ceux qui considèrent que le partage du sport que nous aimons n'est tout simplement pas possible si nous ne pouvons pas garantir la sécurité des personnes qui le rendent si spécial, a ajouté l'homme d'affaires de 68 ans. Nos joueurs, nos supporters et notre sport méritent mieux."

