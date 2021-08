Le match Nice-OM n'a pas pu aller à son terme dimanche soir. L'envoi d'une bouteille sur Dimitri Payet au poteau de corner a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Après d'intenses discussions entre les délégations du Gym, de l'OM, les arbitres, les délégués de la rencontre et la préfécture des Alpes-Maritimes, les joueurs de Jorge Sampaoli ont décidé de ne pas reprendre la partie. Sur le site officiel de l'Olympique de Marseille, Steve Mandanda a justifié ce choix.

"On est très clairement choqués par ce qui s'est passé, a déclaré le portier marseillais dans un premier temps. C'est inadmissible que les supporters puissent rentrer comme ça sur le terrain. Il y a eu pas mal de choses déjà au début avec notamment des jets de bouteilles... Moi, j'ai souvent été visé dès le début du match. Ensuite, c'est arrivé sur Dimitri. J'ai dit aux délégués que notre sécurité n'était plus assurée. On a été mis en danger, pas mal de nos joueurs ont été visés."

Les arbitres étaient d'accord avec nous pour pouvoir interrompre le match

Le capitaine marseillais la martelé : les joueurs de l'OM "ne pouvaient pas tolérer" cette situation intenable. Les photos des blessures au cou de Luan Peres et Mattéo Guendouzi justifient notamment cette prise de position.

On ne pouvait pas retourner sur le terrain. Les arbitres étaient d'accord avec nous pour pouvoir interrompre le match. Ils estimaient que la sécurité n'était plus présente. Le délégué nous a dit que par rapport à la discussion avec le préfet et le service de police, ils estimaient que c'était possible de reprendre, a-t-il noté. Mais ils n'ont pas été à notre place sur le terrain." Place désormais à la commission de discipline de trancher.

