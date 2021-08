Le Costaricien a pourtant eu à peine le temps de se chauffer les gants qu'il était déjà parti chercher un ballon au fond de ses filets. Cueilli à froid comme toute son équipe, il a su se ressaisir. Avec brio. L'ancien gardien du Real a d'abord permis au PSG de conserver l'avantage pris après les deux buts d'Achraf Hakimi et de Mauro Icardi en repoussant deux tentatives de Renaud Ripart en première période. Au grand dam de l'ancien Nîmois. "On s'est créé de bonnes occasions, malheureusement on est tombé sur un grand gardien, a-t-il lâché au micro de Canal+. On n'était pas loin de l'exploit."

Mais le faiseur de miracle jouait bien en face. Dans le money-time, Navas a sorti le grand-jeu, quand il s'est une nouvelle fois montré impérial devant Ripart, avant d'écoeurer définitivement les Troyens sur un tir de Florian Tardieu. Le PSG avait alors sérieusement reculé et subissait les vagues auboises. Sans son dernier rempart, il aurait vraisemblablement sombré. "Dans les dix dernières minutes il a fait les arrêts qu'il fallait, mais on savait que c'était un très grand gardien, reconnaissait l'entraîneur troyen Laurent Batlles, admiratif devant la performance de "San Keylor".

Et bientôt, Gigio…

Paris a eu grand besoin de lui pour s'épargner un faux-départ et démarrer la saison du bon pied. Car le PSG, encore en rodage et largement diminué par de nombreuses absences, a régulièrement souffert en défense. Aussi parce que Troyes a su le pousser dans ses retranchements. "Ça a été un match difficile, on n'a pas aussi bien joué que ce qu'on voulait, parce qu'en face il y avait une très belle équipe face à nous, résumait l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino en conférence de presse. Je pense qu'ils ont bien joué."

Troyes a juste eu le malheur de tomber sur un mur inébranlable. Pourtant, Navas avait de quoi être perturbé. Le gardien parisien a vu un drôle de concurrent débarquer dans la capitale cet été en la personne de Gianluigi Donnarumma. Le PSG a saisi l'opportunité de recruter l'un des meilleurs portiers de sa génération en l'arrachant à l'AC Milan sans indemnité de transfert . "Gigio" n'a fait que confirmer tout son talent dans un Euro de haute volée. Il a été essentiel pour permettre à l'Italie de devenir championne d'Europe . Et il a obtenu une juste récompense, celle de meilleur joueur du tournoi.

La concurrence entre Navas et Donnarumma promettait déjà un sacré dilemme pour Pochettino . La prestation éblouissante de l'ancien gardien de la Maison Blanche ne change finalement pas grand-chose à la situation. Elle vient juste rappeler à quel point le Costaricien reste un maillon fort incontournable de l'équipe parisienne. Et que sa volonté de s'accrocher à son statut de numéro un est plus forte que jamais. Héros du PSG à Troyes, Navas ne pouvait pas faire passer plus clairement son message.

