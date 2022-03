Les Tops

Sotoca, en mode filou pour un sacré bijou

Ne cherchez pas plus loin le but du week-end : il a été inscrit samedi après-midi, sur la pelouse du stade Bollaert-Delelis. La mi-temps approchait, Lens et Clermont étaient à égalité (1-1). Et c'est à ce moment-là que Florian Sotoca a fait rugir de plaisir le public artésien. En filou, l'attaquant des Sang et Or a d'abord chipé le ballon dans les pieds d'Ouparine Djoco, le gardien auvergnat, qui n'avait pas vu qu'un joueur adverse était resté dans son dos. L'ancien Grenoblois a ensuite marqué du droit, dans une position pourtant très excentrée et depuis l'extérieur de la surface, qui plus est. Un bijou venu récompenser une remarquable performance individuelle et qui a mis le Racing sur la voie du succès (3-1).

Rennes est toujours plus d'attaque

C'est cette fois-ci les pauvres Messins qui en ont fait les frais. Pour la huitième fois de la saison, le Stade Rennais a inscrit plus de 3 buts dans un match de Ligue 1. C'est même un set complet que les hommes de Génésio ont collé aux Mosellans dimanche après-midi (6-1), portés par un doublé de Martin Terrier et surtout un triplé du revenant Serhou Guirassy, annoncé partant à l'hiver et auteur de sept buts en 2022. Avec désormais 63 buts inscrits cette saison, une première depuis 1966, le Stade Rennais est même la meilleure attaque du championnat devant le PSG et ses stars à foison. Oubliez donc Messi, Neymar et Mbappé, l'attraction offensive du championnat est bien bretonne cette année !

Ben Yedder a mangé Mbappé

C’était le duel attendu du week-end, entre les deux prétendants à la couronne de meilleur buteur de Ligue 1. Mais il n’y a pas vraiment eu de match entre Wissam Ben Yedder et Kylian Mbappé. Auteur d’un doublé et d’une passe décisive, le buteur de l'ASM a magnifiquement sublimé un collectif monégasque nettement supérieur à celui du PSG. Il s’est offert au passage un véritable chef-d’œuvre avec un coup de patte génial pour ouvrir le score. Mbappé, lui, a surtout été victime du marasme général autour de lui. Il a désormais deux longueurs de retard sur Ben Yedder, seul en tête du classement des buteurs avec 17 réalisations contre 15 au Parisien.

Bakambu, impact immédiat

Il était un peu rentré dans le rang. Cédric Bakambu n’avait plus trouvé les filets depuis la victoire de l’OM à Metz le 13 février dernier (1-2). Une disette qui semblait partie pour durer, puisque l’attaquant marseillais n’était pas titulaire face à Nice. Mais il a su se montrer décisif à son entrée en jeu. Et sans perdre de temps. 110 secondes après avoir remplacé Pape Gueye dans un coaching offensif, alors que l’OM souffrait malgré son avantage au score, Bakambu a inscrit le but du break olympien d’un joli coup de tête à la réception d’un centre de Gerson. Un but finalement capital, puisque Nice a réduit l’écart quelques instants plus tard.

Les Flops

Lille encore au centre d'un déroutant drama

En tête au tableau d'affichage grâce à Amadou Onana, Lille n'avait aucune raison de perdre ses nerfs, samedi soir à Nantes. Pourtant, les Dogues ont disjoncté après l'expulsion de Timothy Weah. Dans la foulée, José Fonte, le capitaine nordiste, a indiqué à ses coéquipiers de quitter le terrain, même si tous sont finalement restés sur le pré (et ils ont bien fait puisqu'ils se sont imposés, 0-1). Olivier Létang (président) et Sylvain Armand (coordinateur sportif) sont venus se mêler aux débats, ce qui n'a fait qu'ajouter confusion et tension à une scène qui n'en manquait pas, tout en rappelant l'imbroglio survenu un mois plus tôt face au FC Metz de Frédéric Antonetti (0-0)

Bordeaux de plus en plus désespérant

Les journées passent, les matches s’enchaînent et rien, absolument rien, ne semble pouvoir donner ne serait-ce qu’une once d’optimisme aux supporters des Girondins de Bordeaux. Ce dimanche, les hommes de David Guion ont certes connu un début de match calamiteux face à Montpellier, qui avait déjà fait le break après un quart d’heure de jeu. Mais les Héraultais ont pris deux cartons rouges juste avant la pause, et on pensait alors que les Aquitains - qui avaient loupé un penalty en fin de première période - allaient enflammer le second acte. Las, même à 11 contre 9, ils ont été incapables de trouver la faille. Et le public, pourtant si fidèle jusque-là, a salué cette énième défaite (0-2) par une assourdissante bronca. Quand rien ne va…

Pochettino n’a jamais eu autant de boulot…

Son équipe ne parvenait déjà pas à exploiter son potentiel depuis le début de la saison. C’était encore criant à Monaco. Mais ce n’est plus le seul problème de Mauricio Pochettino. Sur le Rocher, il y avait surtout un flagrant manque de motivation dans les rangs parisiens. Sans négliger la qualité de la prestation monégasque, cela a largement contribué au naufrage du leader du championnat (3-0). L’entraîneur parisien n’en est plus à trouver le bon système ou la bonne animation. Il doit maintenant montrer des qualités de meneurs d’homme pour relancer son équipe dans la dernière ligne droite de la saison. Au regard du désastre de Monaco , il a beaucoup de boulot…

Aouar, symbole des maux de l’OL

Il aurait pu tout changer. Houssem Aouar a eu une occasion en or de donner une victoire sur le fil pour l’OL à Reims. Une frappe dans une position idéale que le milieu des Gones a peut-être eu le tort de trop assurer. Il en fallait un peu plus pour faire la différence et ramener les trois points de la pelouse rémoise (0-0). Il ne s’agit pas d’accabler le stratège lyonnais. Plutôt de voir en cette occasion manquée le symbole des maux du club rhodanien à Reims. Il fallait faire plus, beaucoup plus. L’OL en était capable, même trois jours après un match de Ligue Europa. Et surtout par rapport à sa situation au classement. Mais Lyon a été trop suffisant. Et le voilà toujours plus loin du podium…

