Si le LOSC, le champion sortant, terminerait cinquième, le Stade Brestois serait barragiste devant Saint-Etienne et Troyes, relégués en Ligue 2. Cet observatoire de statistiques a effectué la même simulation pour les quatre autres grands championnats européen. En Angleterre, Manchester City conserverait son titre de champion devant Manchester United, Liverpool et Chelsea. Tottenham finirait cinquième et Arsenal neuvième. Selon les prévisions, Newcastle, Watford et Norwich seraient relégués.

La Juventus sixième ?

Si en Allemagne, le Bayern Munich resterait le maître incontesté en Bundesliga devant Wolfsburg et le Borussia Dortmund, le Real Madrid redeviendrait champion d'Espagne, devant son rival madrilène, l'Atletico, champion en 2021. Le FC Barcelone finirait lui troisième. Enfin en Italie, l'Inter réaliserait le doublé devant Naples et l'AC Milan. Quatrième en 2020-21, la Juventus ne serait que sixième à la fin du championnat.

Toujours les mêmes problèmes au PSG : Pochettino peut-il réussir là où les autres ont échoué ?

