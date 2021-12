10e - RC Strasbourg : le festival offensif alsacien va-t-il se poursuivre ?

La patte Julien Stéphan se fait déjà sentir à Strasbourg. Avec 34 buts en 18 matchs, le club alsacien présente la deuxième meilleure attaque du championnat derrière le PSG (39) et à égalité avec Rennes. Dans le sillage de son attaque percutante, Strasbourg est un solide dixième du championnat avec 26 points malgré un match en moins avec le report de leur déplacement à Clermont et un début de saison difficile (4 points en 5 journées).

Strasbourg peut de surcroît se targuer d’avoir de la profondeur. Avec Ludovic Ajorque (9 buts), Habib Diallo (8 buts) et Adrien Thomasson (6 buts), le Racing compte trois joueurs à plus de 5 buts. Cette profusion sera utile puisque Diallo a été sélectionné pour la CAN par le Sénégal. C’est d’autant plus prometteur que Kevin Gameiro (4 buts) n’a pas encore tout à fait retrouvé son instinct renommé de buteur. À mi-parcours, il n’y a pas de raison de voir la machine alsacienne s’enrayer.

9e - RC Lens : les Sang et Or vont-ils se relancer à l’extérieur ?

Lens est sur une mauvaise série. Longtemps dans le top 5 du championnat, les Lensois ont inexorablement reculé, englués dans une série de six matchs sans victoire. Sur les dix derniers matchs, ils n’ont accumulé que huit petits points. La baisse de régime est d’autant plus sensible à l’extérieur. Après une série de superbes performances pour débuter l’exercice (match nul à Rennes, victoire à Monaco, à Bordeaux, à Marseille), ils n’ont plus gagné une seule rencontre hors de leurs bases, subissant même cinq défaites en six déplacements depuis. En cause notamment, une incapacité à tenir le score (0-2 puis 3-2 à Nantes ; 0-1 puis 2-1 à Nice).

Malgré cela, Lens reste une équipe enthousiasmante. Parfois impressionnants contre les "gros", à deux doigts de défaire le PSG dans un des matchs de l’année, les hommes de Frank Haise ont été une des attractions de ce début de saison. Leur maintien ne devrait pas poser de problème, et leur jeu est toujours aussi étoffé. Les Lensois sont capables de battre n’importe qui, mais ils ont montré des sautes de concentration en match ou face à des équipes moins cotées... La trêve devrait leur faire du bien.

8e - Lille OSC : Jocelyn Gourvennec a-t-il trouvé la clé ?

Reprendre les rênes du champion en titre après Christophe Galtier n’a pas été chose aisée pour Jocelyn Gourvennec. Sanctionnée par les Niçois de son prédécesseur dès le mois d’août (4-0), les Dogues sont longtemps apparus fébriles, affichant des carences dans la maîtrise à mille lieues de la saison dernière. Et puis, le déclic s’est fait peu à peu, grâce notamment à la victoire à Séville en Ligue des champions (2-1) qui a participé à rassurer le groupe. Depuis, le LOSC n’a plus perdu, signant même quatre victoires et un nul en décembre pour remonter au classement.

Pourtant, rien n’est gagné, et Gourvennec va devoir jouer des coudes pour garder la main sur son groupe. Le départ de Jonathan Ikoné pour la Fiorentina est acté, et l’agent du meilleur buteur du championnat Jonathan David a déjà fait part d’un potentiel départ cet été. Il faudra aussi gérer Burak Yilmaz, moins en vue cette saison, qui est apparu frustré sur le terrain à plusieurs reprises. Reste qu’avec sa qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des champions et sa forme du moment, le LOSC s’est offert le droit de vivre de belles choses. "Je veux encore faire mieux dans la deuxième partie de saison", a déjà prévenu l’entraîneur lillois.

7e - FC Nantes : Kombouaré va-t-il battre un "record" de longévité sur le banc ?

A Nantes, les supporters ont vu passer 9 entraîneurs depuis 2016 (Girard, Conceiçao, Ranieri, Cardoso, Halilhodžić, Gourcuff, Collot, Domenech et Kombouaré). Un seul a duré plus d'un an avec les Canaris sur cette période, à savoir Christian Gourcuff d'août 2019 à décembre 2020. Nommé le 21 février 2021 à la tête du FC Nantes, Antoine Kombouaré a la possibilité de battre ce "record" s'il arrive à finir la saison.

Et il est bien parti pour le réussir, puisque tout roule ou presque à Nantes. Finies les inquiétudes du début de saison et les fantômes de la relégation de l'an passé. Le FCN va désormais de l'avant, porté par ses hommes forts Randal Kolo Muani et Moses Simon. Sur quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues, les Nantais ne sont qu'à deux points du Top 5. Avec un entraîneur qui, s'il est toujours à la tête de l'équipe première le 21 juin prochain, aura la plus grande longévité des six dernières années pour un entraîneur de Waldemar Kita. De là à aller chercher la marque de Michel der Zakarian et ses quatre saisons aux Canaris (2012-2016), il y a encore de la marge.

Antoine Kombouaré lors de sa présentation comme nouvel entraîneur de Nantes Crédit: Getty Images

6e - AS Monaco : Combien de temps Wissam Ben Yedder débutera-t-il encore sur le banc ?

C'est une mode récurrente avec Niko Kovac. Le technicien croate se prive de Wissam Ben Yedder au coup d'envoi de manière régulière. L'international français, pourtant 2e meilleur buteur de Ligue 1 avec 10 réalisations (dont 5 sur penalty et 4 en entrant en cours de match), n'a débuté que 50% des matches de l'ASM sur le dernier mois et demi de compétition, sans blessure ou gêne apparente. Étrange pour un capitaine.

Wissam est notre capitaine, il est très important. C'est notre attaquant numéro 1. Mais je dois aussi respecter les autres joueurs quand ils sont bons. Et je veux voir de tous mes joueurs une bonne défense, c'est la clé. J'attends de Wissam qu'il défende". Kovac a adressé l'issue au début du mois, en conférence de presse : "". Déjà coutumier du fait au printemps dernier , l'entraîneur monégasque semble maîtriser ce qu'il fait et assume ses choix. Mais, alors que son duo avec Volland continue d'être si létal , combien de temps Ben Yedder pourra-t-il tenir dans ce rôle de simple "supersub" sans broncher ?

