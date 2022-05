une saison difficile". "Après avoir passé toute ma vie au même endroit, ce n'était pas facile de changer à mon âge (ndlr : 34 ans). À ce moment-là, je ne voulais pas partir, je ne l'imaginais même pas et je n'y pensais pas surtout. Moi, à Barcelone, j'avais tout. Il fallait que je m'habitue à une autre manière de jouer", a-t-il lâché. Au micro du média argentin Tyc Sports Lionel Messi a dressé le bilan de sa première année au Paris Saint-Germain ce lundi. Et l'ancien Barcelonais n'a pas fait de langue de bois : il a vécu "". "(ndlr : 34 ans).", a-t-il lâché.

Je pense pouvoir inverser la tendance

"Quand ils m’ont sifflé, je me suis dit: ‘Que vont penser mes enfants ?’ Je n’ai pas aimé que mes enfants soient présents et écoutent ça. Eux ne m’ont rien dit. Ils n’ont pas compris. Cette année, j’ai eu du mal à profiter, a-t-il indiqué. Je pense pouvoir inverser la tendance. Je ne veux pas avoir la sensation d'avoir changé de club et que ça n'ait pas marché." Avec 11 buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, Lionel Messi annonce la couleur pour le prochain exercice. Les défenseurs adverses sont prévenus.

