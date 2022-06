Ce n'est pas vraiment une surprise. Mais c'est une nouvelle étape dans l'arrivée de Christophe Galtier sur le banc du PSG . Ce mercredi soir, L'Equipe mais aussi RMC annoncent que l'entraîneur de Nice a trouvé un accord avec le champion de France pour son futur contrat. L'ancien technicien de Lille signerait pour deux ans avec une année en option. Avec un salaire à la clef moindre que celui de Mauricio Pochettino, d'après le quotidien sportif.

Celui qui avait amené le LOSC au titre national il y a deux ans n'a cependant pas encore revêtu le costume d'entraineur du PSG. Car il reste des détails à régler qui ne sont pas forcément de son fait. Si Nice et le PSG ont bien avancé sur la somme que devra verser Paris pour obtenir sa libération (ndlr : 10 millions d'euros selon L'Equipe), le cas Mauricio Pochettino n'a pas encore été réglé.

Le PSG et l'ancien coach de Tottenham n'ont pas encore trouvé de terrain d'entente sur le plan financier pour leur séparation. Or, Paris veut faire les choses dans l'ordre avant de présenter son nouveau coach. Et donc attendre l'officialisation du départ de l'Argentin avant de présenter Galtier.

"Galtier, c'est un mini Didier Deschamps"

