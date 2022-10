Pourquoi ils sont nommés

Jean-Ricner Bellegarde (Strasbourg) : une grosse activité dans l'entrejeu, de la présence dans les duels et une passe décisive pour Kevin Gameiro. Bref, un match plein pour le milieu de terrain, qui n'a pas manqué d'apporter sa contribution au premier succès du Racing cette saison, obtenu à Angers (2-3).

Ad

Lucas Chevalier (Lille) : un penalty repoussé, une frappe promise à la lucarne détournée et une cage inviolée, autant dire que le dernier rempart de 20 ans a pesé lourd dans : un penalty repoussé, une frappe promise à la lucarne détournée et une cage inviolée, autant dire que le dernier rempart de 20 ans a pesé lourd dans la victoire du LOSC contre Lens dans le derby du Nord (1-0)

Ligue 1 Messi, Ben Yedder, Clauss... votez pour le meilleur joueur de la 9e journée de Ligue 1 02/10/2022 À 22:14

Maxime Dupé (Toulouse) : si le Téfécé a accroché l'OL (1-1) en ouverture de la 10e journée, le dernier rempart des Violets y est pour beaucoup. Battu en début de match par le tir dévié de Tetê, il a ensuite tout repoussé, d'un jaillissement dans les pieds de Toko-Ekambi aux deux frappes de Reine-Adélaïde.

Breel Embolo (Monaco) : très en vue, le Suisse a confirmé ses excellentes dispositions du moment en s'offrant un nouveau but, trois jours après avoir délivré deux passes décisives en Ligue Europa contre Trabzonspor (3-1). Cette fois, c'est Montpellier, battu à domicile par le club de la principauté (0-2), qui a subi sa loi.

Amine Gouiri (Rennes) : l'ancienne pépite de l'Olympique Lyonnais a profité de la large victoire du club breton contre Nantes (3-0) pour se mettre en évidence. Avec un but et une passe décisive, il a largement réussi son match.

Saîf-Eddine Khaoui (Clermont) : un poison pour l'AJ Auxerre, battue à Clermont (2-1), où l'international tunisien a fait trembler les filets pour la deuxième fois dans cet exercice 2022-2023 en plus de rendre une belle copie.

Julien Laporte (Lorient) : les Merlus ont une nouvelle fois pu compter sur la solidité à toute épreuve de leur défenseur central. Intraitable dans les duels, bien placé et plein d'à propos dans ses interventions, il a réussi une très belle partie à l'occasion du déplacement victorieux des Lorientais à Brest (1-2).

Terem Moffi (Lorient) : Lorient cartonne, bien aidé par son attaquant nigérian, auteur d'un doublé dont une superbe frappe en lucarne pour : Lorient cartonne, bien aidé par son attaquant nigérian, auteur d'un doublé dont une superbe frappe en lucarne pour permettre aux Merlus de s'imposer à Brest (1-2) . Voilà le club breton dauphin du PSG au sommet du classement et le joueur de 23 ans déjà crédité de 8 buts en L1.

Nicolas Pépé (Nice) : l'international ivoirien a fait parler sa vitesse et sa science du dribble pour faire mal à Troyes, dominé par les Aigons (3-2). Il a aussi su être décisif avec un penalty obtenu et un but marqué lors de la grosse heure de jeu qu'il a eu à se mettre sous la dent à l'Allianz Riviera.

Martin Terrier (Rennes) : une nouvelle prestation de haut-niveau pour l'ex-joueur de Strasbourg et de Lyon, précieux dans le jeu et toujours aussi efficace à l'heure de soigner ses statistiques. Buteur puis passeur décisif en fin de match, il a largement contribué à : une nouvelle prestation de haut-niveau pour l'ex-joueur de Strasbourg et de Lyon, précieux dans le jeu et toujours aussi efficace à l'heure de soigner ses statistiques. Buteur puis passeur décisif en fin de match, il a largement contribué à la victoire des Rouge et Noir contre Nantes (3-0)

QUI EST LE MEILLEUR JOUEUR DE LA 10E JOURNÉE DE LIGUE 1 ? Jean-Ricner Bellegarde (Strasbourg) Lucas Chevalier (Lille) Maxime Dupé (Toulouse) Breel Embolo (Monaco) Amine Gouiri (Rennes) Saîf-Eddine Khaoui (Clermont) Julien Laporte (Lorient) Terem Moffi (Lorient) Nicolas Pépé (Nice) Martin Terrier (Rennes)

Qui succèdera à Kylian Mbappé ? La saison dernière, vous avez élu l’attaquant parisien meilleur joueur de Ligue 1, et le champion du monde remet son titre en jeu. Avec toujours la même notation pour cet exercice 2022-2023 : l’intégralité des joueurs sélectionnés empoche des points (15 points pour le 1er, 10 pour le 2e, 8 pour le 3e, 7 pour le 4e, 6 pour le 5e, 5 pour le 6e, 4 pour le 7e, 3 pour le 8e, 2 pour le 9e, 1 pour le 10e) à chaque journée de Championnat.

Ligue 1 L'antisèche : Pour Paris, il y a encore un "mais" 18/09/2022 À 21:51