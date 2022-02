Nabil Bentaleb, vous avez signé à Angers cet hiver jusqu'en 2025. Comment se sont noués les premiers contacts avec le SCO ?

Nabil Bentaleb. : "J'ai mon agent qui connaît le président (Said Chabane) et Abdel Bouhazama (l'entraîneur de la réserve). Ils m'ont proposé que je vienne parfaire ma condition physique à Angers. J'ai vu une opportunité et je l'ai saisie. Mon frère m'a aussi convaincu qu'Angers était un bon projet pour moi. J'ai vu les avantages de venir au SCO."

Quels étaient les avantages justement de votre côté ?

N.B. : "C'était déjà de parfaire ma condition physique tout en étant bien encadré par un club très bien structuré. C'est le projet dont j'avais besoin à cette période de ma carrière. J'aime la manière dont on travaille ici. Le staff technique nous encadre très bien. Il y a beaucoup de professionnalisme. Je trouve qu'on a un effectif bien fourni. Avec le retour des joueurs de la CAN (ndlr : Enzo Ebosse, Stéphane Bahoken, Sofiane Boufal et Azzedine Ounahi), il y aura encore plus de qualité, même si le niveau était déjà très bon ces dernières semaines."

Est-ce que le fait de voir Sofiane Boufal, un ancien joueur de Premier League, revenir à Angers (ndlr : en octobre 2020) vous a encore plus encouragé dans votre choix ?

N.B. : "Bien sûr. C'est toujours un plaisir de jouer avec de très bons joueurs comme Sofiane. Il y en a d'autres dans l'équipe aussi. Quand on voit un effectif bien fourni comme celui d'Angers, ça influence aussi."

Etes-vous revanchard après la fin de votre aventure contrastée à Schalke 04 ?

N.B. : "Revanchard, je n'aime pas trop ce mot. J'ai juste envie de reprendre du plaisir et montrer de nouveau ce que je peux faire. Mais je veux surtout prouver à moi-même que je peux performer dans l'un des plus grands championnats européens."

Comment vous sentez-vous sur le plan physique ?

N.B. : "Physiquement, je me sens bien, je retrouve la forme. J'ai enchaîné trois matches (ndlr : contre Lorient, Troyes et Saint-Etienne). Avec l'enchaînement des rencontres, ça va aller de mieux en mieux."

Quel a été le message de Gérald Baticle concernant votre rôle dans l'équipe ?

N.B. : "J'essaie d'aider le collectif du mieux que je peux avec mes qualités et mon expérience pour encadrer les jeunes de l'équipe. Mon vécu en Premier League et en Bundesliga est précieux. Dans ces deux championnats, j'ai appris le professionnalisme et sur la façon de travailler à l'entraînement. C'était à fond tous les jours, sans moment de répit. Chaque entraînement était une opportunité de plus pour pouvoir se montrer. Si je peux aider des jeunes joueurs avec des petits conseils ce sera avec plaisir, car on est toujours en train d'apprendre, moi y compris."

Gérald Baticle a un style porté vers l'avant. Est-ce que vous vous retrouvez dans ses principes de jeu ?

N.B. "Bien sûr. Il aime qu'il y ait une certaine prise de risques dans certains endroits du terrain. Avec les profils de joueurs que l'on a, c'est important d'avoir cette liberté tout en gardant un équilibre défensif qui nous permet de rester solide."

Je suis reconnaissant envers le SCO et je vais tout faire pour rendre la confiance et le respect qu'ils m'ont donnés

Angers SCO (12e) a réalisé un excellent début de saison mais marque le pas ces derniers temps. Vous êtes à dix points du dix-huitième, Metz. Etes-vous inquiet par la dynamique de l'équipe ?

N.B. : "C'est le football qui veut ça, on ne peut pas gagner tout le temps. Je ne pense pas qu'on peut parler d'une période trouble car on a gagné quatre points en trois matches et ce n'est pas si mal que ça. Il ne faut pas trop se préoccuper du classement. Nous devons regarder match après match. En plus, il y a un gros calendrier qui arrive (ndlr : Marseille ce vendredi, Strasbourg à domicile le 13 février, déplacement à Nice le 20 février, réception de Lens le 27 février et déplacement à Rennes le 6 mars). Pour ma part, je ne regarde pas le classement. Je me concentre sur le prochain match. Après, quand il faudra jeter un coup d'oeil sur le classement pour avoir d'autres ambitions, on le fera, mais pour l'instant le mot d'ordre est de travailler dur toute la semaine pour pouvoir être performant le week-end."

Nabil Bentaleb, le milieu de terrain du SCO lors du match Angers-Troyes. Crédit: Imago

Dans un entretien accordé à So Foot l'été dernier, Sofiane Boufal a déclaré : "Revenir là où tout a commencé (ndlr : à Angers), je vois un peu ça comme une douche. Tu viens, t’es un peu sale, tu te laves et tu ressors propre, bien habillé, bien parfumé..." Est-ce que c'est un peu l'idée pour vous aussi : reprendre confiance dans un club de L1 avant de retrouver le parfum des joutes européennes ?

N.B. : "C'est un peu une remise en jambes pour moi. J'ai l'opportunité de montrer mes qualités à Angers. Je suis reconnaissant envers le SCO et je vais tout faire pour rendre la confiance et le respect qu'ils m'ont donnés. Mais dans l'idée, c'est ça oui."

Il y a un désir pour moi de retrouver l'équipe nationale algérienne

Vous n'avez plus été sélectionné avec l'Algérie depuis 2018. Est-ce que votre ambition est aussi de briller avec le SCO pour attirer le regard de Djamel Belmadi ?

N.B. : "Bien sûr. En tant qu'Algérien, c'est toujours une fierté d'être appelé en sélection. Pour moi, les dernières années ont été compliquées en club, c'est pourquoi le sélectionneur, qui est juste dans ses choix, ne m'a pas sélectionné. Nous en avons beaucoup discuté. Mais si je suis performant en club, un retour en sélection serait une suite logique. Après, ça sera la décision du sélectionneur. Mais il y a un désir pour moi de retrouver l'équipe nationale."

Vous avez débuté votre carrière professionnelle à Tottenham. Quels sont vos meilleurs souvenirs en Premier League ?

N.B. : "Il y a notamment notre victoire contre Arsenal en 2015 où j'offre une passe décisive à Harry Kane (2-1, 86e). Même si on a perdu la finale de la Coupe de la Ligue anglaise face à Chelsea lors de cette même année (0-2), ce souvenir restera gravé. J'en ai plein d'autres aussi, quand j'ai joué à Anfield contre Steven Gerrard notamment. Chaque match en Angleterre est spécial. Tous les stades sont impressionnants là-bas.

Vous avez évolué avec Christian Eriksen, Harry Kane ou Hugo Lloris. Quel joueur vous a le plus impressionné à Tottenham ?

N.B. : "Mousa Dembélé, c'était du très, très costaud. Après il y a Harry Kane bien sûr, mais pour moi ce n'était pas trop une surprise parce que j'étais avec lui chez les jeunes et je voyais son potentiel. C'était déjà une gâchette devant le but."

A Tottenham, quel joueur vous a le plus apporté personnellement ?

N.B. : "Quand j'ai commencé en pro, il y avait William Gallas et Younes Kaboul. Ils m'aidaient beaucoup parce que j'étais l'un des petits jeunes de l'équipe. J'enchaînais les matches en Premier League, ils me conseillaient et notamment William Gallas. Il avait prononcé une phrase qui est toujours restée dans un coin de ma tête, mais je préfère la garder pour moi (sourire)."

Nabil Bentaleb à la lutte avec Wayne Rooney en janvier 2015. Crédit: Getty Images

