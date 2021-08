Renato Sanches n'était pas sur la pelouse du Stade Pierre-Mauroy samedi dernier contre Nice (0-4). Et d'ici le début de l'automne, le milieu international portugais restera en dehors des terrains. Ce lundi soir, le LOSC a annoncé que l'ancien joueur du Bayern Munich avait été opéré avec succès d'une lésion méniscale du genou droit. "", précise le club nordiste sur son site officiel.

C'est un véritable coup dur pour le champion de France en titre, qui connaît un début de saison compliqué en Ligue 1, malgré sa victoire face au PSG lors du trophée des champions , et qui va effectuer son retour en C1 à la mi-septembre. De plus, le LOSC, qui a également été secoué par la pandémie de Covid-19, n'était pas totalement opposé au départ de son joueur qui représente la plus forte valeur marchande du club. Olivier Letang aurait notamment fixé la clause libératoire du champion d'Europe 2016 à 35 millions d'euros, révélaitdébut août. Mais la blessure du Portugais pourrait tout remettre en question.