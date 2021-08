En football, tout va très vite. Ce célèbre dicton pourrait bien s'appliquer au dossier André Onana. Alors que le gardien de but international camerounais de 25 ans s'était mis d'accord avec l'Olympique Lyonnais , voilà que l'opération aurait brusquement capoté. D'après L'Equipe , le portier de l'Ajax Amsterdam aurait fait savoir ce mercredi aux dirigeants lyonnais qu'il ne rejoindrait pas les rangs de l'OL.

Comme l'affirmaient quelques heures plus tôt la presse néerlandaise, quatre grosses écuries seraient entrées dans la danse et auraient poussé André Onana à changer d'avis. Ce mercredi matin,révélait que le dossier avait pris du plomb dans l'aile. Le quotidien indiquait que le gardien de but de l'Ajax Amsterdam , libre au 30 juin prochain, envisageait d'attendre le mois de janvier 2022 pour s'engager dans un club qui pourrait lui offrir une très grosse prime à la signature.