Si l'ancien technicien lillois, sacré champion de France en 2021, a été la cible de critiques en interne après la défaite face à l'OM (1-2) en mars dernier, il garderait cependant toute la confiance de Jim Ratcliffe, le propriétaire du Gym. Christophe Galtier a désormais trois matches de championnat (mercredi face à Saint-Etienne, samedi contre Lille et le samedi 21 mai à Reims) pour permettre à l'actuel sixième de Ligue 1 de retrouver un podium qu'il a longtemps occupé cette saison (Nice est aujourd'hui à cinq points du troisième, Monaco).

Kombouaré, plus proche d'un départ que d'une prolongation ?

Malgré le sacre en Coupe de France, l'avenir d'Antoine Kombouaré au FC Nantes est également incertain. "C'est vrai que sous la présidence de Waldemar Kita, ça n'a pas été facile pour les supporters. Moi non plus, je ne m'entends pas toujours avec mon président. Et ils ont fait comme moi, ils ont compartimenté", a-t-il lâché au micro de France 3, avant de se montrer indécis sur la suite de son aventure. "On aura le temps de parler de tout ça", a souligné l'ex-entraîneur du PSG.

Arrivé à l'hiver 2021 à la place de Raymond Domenech, Antoine Kombouaré a d'abord sauvé le FC Nantes par le biais des barrages puis lui a offert une nouvelle Coupe de France, 22 ans après celle remportée face à Calais (2-1). Qualifié directement pour la prochaine édition de la Ligue Europa, la formation de Loire-Atlantique sera-t-elle coachée par son actuel entraîneur ? Selon L'Equipe, il serait plus proche d'un départ que d'une prolongation de contrat.

