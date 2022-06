Qui sera le prochain entraîneur du PSG ? Non, ce n'est pas le nom d'un prochain casting pour une émission de téléréalité. Mais plutôt LA grande question qui continue de circuler du côté des supporters du PSG. Et pour l'instant, bien malin celui qui parviendrait à y répondre. Si le nom de Zinedine est celui qui fait fait probablement rêver tout le monde, il semble doucement s'éloigner selon diverses sources. Tout l'inverse de celui Christophe Galtier, qui figure bien dans la short-list parisienne selon Nice Matin.

D'après le quotidien, la situation de l'entraîneur du Gym est "incertaine". Si ce départ venait à se préciser dans les prochains jours, Jean-Pierre Rivère, le président des Aiglons, ne s'y opposerait pas et ne le jugerait pas comme un frein. "Est-ce que je serai l’entraîneur de l’OGC Nice la saison prochaine ? La question n’a pas lieu d’exister maintenant, mais je vais vous répondre. Pourquoi je ne serai pas l’entraîneur de l’OGC Nice la saison prochaine ? Pourquoi ? Parce qu’il y a eu des désaccords, des accrochages ? On n'est pas à l'heure du bilan. On ouvre le débat sur la saison d'après mais il reste trois matchs, on est loin d'ouvrir la saison d'après", avait confié Galtier après la finale de Coupe de France perdue face à Nantes. Si la saison est désormais terminée, le flou persiste donc sur son futur.

Mancini, une nouvelle piste ?

En Italie, un nouveau nom est associé au PSG ce vendredi. Celui d'un certain... Roberto Mancini. En effet, d'après le quotidien généraliste Il Messaggero, le sélectionneur de l'Italie serait bien dans les petits papiers du club de la capitale. "Le travail au quotidien me manque", a-t-il glissé après la claque face à l'Argentine (0-3), mercredi. Selon le média transalpin, le "Mancio" regretterait de ne pas avoir accepter l'une des offres dont il disposait en septembre dernier, avant l'élimination des barrages du Mondial 2022. Sous contrat avec la FIGC jusqu'en 2026, il toucherait aux alentours de 4 millions d'euros. Un point sera fait après les quatre prochaines rencontres de Ligue des Nations.

Aujourd'hui je suis à 100% au PSG, il me reste un an de contrat (ndlr : jusqu'en 2023) et j'espère continuer bien sûr. Les défis sont là et être au PSG motive un entraîneur", confiait Pendant ce temps, Mauricio Pochettino, lui, est toujours tranquillement assis sur le banc du PSG. "", confiait récemment le technicien argentin à la Cadena Cope . Si personne ne l'y pousse, il ne compte pas l'abandonner aussi rapidement. Après tout, lui aussi fait partie du casting.

