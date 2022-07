Ad

Moi, j'aimais faire une grosse préparation pour monter progressivement en puissance. Là, il faudra certainement moins d'intensité pour que les joueurs aient du gaz tout de suite pour absolument gagner les premiers matches, décrypte Peut-être que les clubs vont mettre moins de travail foncier et intégrer assez rapidement un travail intermittent pour rentrer rapidement dans les matches amicaux afin d'être dans des efforts de match." "Au début du championnat, c'est souvent la meilleure équipe physiquement qui peut faire la différence", souligne également le Monégasque Axel Disasi, qui a repris dès le 18 juin en vue du 3e tour de la C1. , décrypte Jean-Marc Branger , ex-préparateur physique de Caen et Dijon, qui a participé aux stages de l'UNFP cet été.." "", souligne également le Monégasque Axel Disasi, qui a repris dès le 18 juin en vue du 3e tour de la C1.

La fameuse préparation physique estivale, tant redoutée par certains joueurs, sera-t-elle moins ardue cette année ? Une chose est sûre : les clubs ont dû, encore plus qu'à l'accoutumée, compter sur le sérieux des joueurs pendant la trêve de juin. "Souvent les joueurs qui souffrent en préparation sont ceux qui ne sont pas prêts, rappelle Jean-Marc Branger. Ceux qui ont une hygiène de vie irréprochable pendant les vacances, qui suivent les programmes fonciers du préparateur physique, souffrent moins et ont moins de chances de se blesser que ceux qui ont 3 ou 4 kilos de trop. Cette donnée sera primordiale car cela permettra de gagner du temps dans la préparation."

La nouvelle configuration de la saison peut aussi pousser certains clubs à boucler plus rapidement leur recrutement. "Cette question de la nouvelle saison, on se la pose depuis le jour où on s'est maintenu. L'idée est d'arriver bien pour la première journée. On essaie toujours d'être prêt pour le premier match mais là c'est super important. L'idéal est d'avoir son groupe constitué le plus rapidement possible pour travailler les automatismes, la confiance et l'équilibre d'équipe", affirme l'entraîneur d'Angers SCO, qui a déjà bouclé sept arrivées (Yahia Fofana, Amine Salama, Himad Abdelli, Miha Blazic, Ulrick Eneme-Ella, Adrien Hunou et Halid Sabanovic).

Cette saison est particulière avec le mois de novembre. Cela change la planification. Du 7 août jusqu'au 2 novembre, il y aura beaucoup de matches. C'est pour ça qu'il sera important d'avoir des profils différents. On va jouer tous les trois jours", a-t-il indiqué lors de la présentation d' En conférence de presse ce mardi, Pablo Longoria est allé dans le même sens. "", a-t-il indiqué lors de la présentation d' Igor Tudor

Comment gérer une trêve hivernale de 44 jours ?

Le 13 novembre, au soir de la quinzième journée de Ligue 1, les internationaux partiront au Qatar pour jouer la Coupe du monde avec leur sélection (21 novembre au 18 décembre). Les autres débuteront une trêve hivernale de 44 jours. "A Angers, on devrait opter pour deux semaines de vacances en novembre. Pourquoi ? Car les joueurs en ont besoin à ce moment-là pour avoir de la fraîcheur afin d'enchaîner sur la longue deuxième partie de saison, annonce Gérald Baticle. Deux semaines de vacances, ça ne fait pas une énorme coupure et ça ne nécessite pas de refaire une très longue préparation derrière."

Un programme également imaginé par Jean-Marc Branger, qui verrait d'un bon œil un stage à l'étranger avant la reprise prévue le 28 décembre. "L'idéal serait de partir en Espagne ou au Maroc car ça permettrait de bien finir sur les six derniers mois. Précédemment, la coupure de 10 jours à Noël n'était pas assez longue pour les joueurs, qui devaient enchaîner dès le premier week-end de janvier. Finalement, la programmation d'aujourd'hui est peut-être mieux", analyse-t-il.

Il ne faudra pas trop tirer sur la corde car les joueurs risquent de se blesser

Quid pour les joueurs internationaux ? Là encore, les clubs devront s'adapter entre ceux qui rentreront à la maison après le premier tour (2 décembre) et les joueurs qui iront au bout du Mondial sachant que les huitièmes de finale de la Ligue des champions sont prévus à la mi-février. Prenons l'exemple de Kylian Mbappé qui en cas de sacre avec les Bleus serait censé reprendre en Ligue 1 une semaine après la clôture du tournoi qatari.

"S'il est laissé au repos en janvier et qu'il effectue une préparation progressive, il pourrait être prêt pour la C1, imagine l'ex-préparateur physique de Dijon. Le PSG peut se passer de lui pendant deux ou trois matches et continuer de gagner en L1. L'idéal serait de doubler les postes mais tous les clubs n'ont pas les moyens de le faire. En tout cas, il ne faudra pas trop tirer sur la corde car les joueurs risquent de se blesser. Il ne faut pas oublier que ce sont des êtres humains." Cette saison, certains dépasseront le fameux cap des 60 matches. Pour les clubs de L1, et notamment ceux qualifiés en Coupe d'Europe, le casse-tête a déjà commencé.

