Ad

Depuis la large victoire face à Metz (5-0) le 21 mai dernier, jour où il a officialisé sa prolongation de contrat jusqu'en juin 2025, Kylian Mbappé n'avait plus refoulé la pelouse du Parc des Princes. Son association avec Lionel Messi et Neymar sera notamment très attendue. Par ailleurs, Renato Sanches, recruté la semaine passée et absent à Clermont, fêtera sa grande première dans le groupe parisien.

Ligue 1 Galtier sous le charme de Messi : "Il est souriant, j'apprécie de lui dire bonjour tous les jours" IL Y A 5 HEURES

Une dream team : avec Bernardo, le Barça aurait-il le meilleur effectif d'Espagne ?

Ballon d'Or Messi et Neymar peuvent-ils être absents de la liste des 30 ? IL Y A 15 HEURES