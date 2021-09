Deux dates séparées d'un seul petit mois suffisent à offrir un sacré contraste. Le 29 août dernier, à Reims, Kylian Mbappé s'offrait un doublé et se laissait aller à une joie démonstrative . Samedi au Parc des Princes, l'attaquant du Paris Saint-Germain ne masquait pas sa frustration, vexé d'avoir été ignoré par Neymar lors d'une occasion de but, face à Montpellier. D'un buteur radieux en toutes circonstances, la star de Bondy est devenue, en quelques semaines et avant d'affronter Manchester City ce mardi en Ligue des champions, un joueur contrarié.

Les propos tenus par Mbappé depuis le banc des remplaçants à l'encontre de son compère d'attaque, samedi, n'ont pourtant pas inquiété son entraîneur. "Mbappé et Neymar sont des garçons extraordinaires, des compétiteurs, a tenu à rappeler Mauricio Pochettino en conférence de presse. Ce sont des choses qui arrivent. Ils se sont parlés, j'ai discuté avec eux. À l'entraînement, ça rigolait entre eux. Les joueurs sont calmes, l'ambiance au sein du groupe est bonne." Mais l'erreur, ici, serait peut-être de considérer que cet épisode est la cause et non pas la conséquence de l'agacement du buteur.

Sa relation avec Neymar ? La conséquence, pas la cause

Sur le terrain, la liaison entre ces deux-là est moins instinctive. C'est un fait et ce ne sont pas uniquement les quelques actions où ils se sont marchés sur les pieds, face à Montpellier, ou le langage corporel de "Kyky" qui le démontrent. Cette saison, Neymar n'a jamais été directement impliqué sur un but de son acolyte. Et inversement. La faute au contexte, aux temps de jeu ou aux balbutiements tactiques parisiens, bien plus qu'à d'éventuelles fritures sur la ligne entre les deux attaquants.

Mbappé n'est simplement plus le personnage central d'un effectif qui n'avait jamais été aussi complet, en qualité et en quantité, et cela tranche avec l'idée qu'il aurait pu se faire de sa saison, en août dernier, lorsqu'il avait estimé qu'il était temps pour lui de rejoindre le Real Madrid. Jamais sa quête de responsabilités n'avait été aussi complexe depuis qu'il en avait publiquement réclamé lors d'une cérémonie de remise des trophées UNFP, en mai 2019.

D'autant que ce constat s'élargit aussi à l'équipe de France, où Karim Benzema a repris ses aises à l'Euro avant de nouer une entente particulièrement prometteuse avec Antoine Griezmann en l'absence de Mbappé, face à la Finlande, début septembre.

Statut effrité

un projet solide", puis subi les sifflets du Parc des Princes. Depuis un printemps où il était devenu l'unique patron du club, en éliminant presque à lui seul le Barça puis le Bayern Munich en Ligue des champions, le buteur a vu son statut s'effriter. En club, il a encaissé les coups de pression publics de Leonardo et puis de Nasser Al-Khelaïfi au sujet de sa prolongation de contrat, après avoir réclamé - et obtenu - "", puis subi les sifflets du Parc des Princes.

En sélection, il s'est d'abord fait remarquer lors d'une conférence de presse clivante avant de clore son été sur un tir au but manqué. C'est trop pour un joueur dont l'épanouissement est intimement lié à la reconnaissance de son talent et de son importance.

Ça fatigue, surtout quand tu joues dans un club de ton pays, que tu donnes tout pour ton équipe nationale, au bout d'un moment ça fatigue, avait-il confié lors d'un C'est différent pour les joueurs qui jouent à l'étranger et qui reviennent ici seulement pour l'équipe nationale. Moi, je suis là tout le temps, donc ça parle beaucoup plus. C'est un contexte différent mais je le savais en signant à Paris." Depuis, l'été est passé. Et rien n'a changé. En tout cas pas comme il l'aurait souhaité. C'est en tout cas ce qu'il avait laissé entendre en avril dernier, lorsqu'il avait admis se sentir trop scruté et critiqué. ", avait-il confié lors d'un entretien à RTL ." Depuis, l'été est passé. Et rien n'a changé. En tout cas pas comme il l'aurait souhaité.

