Il s'est dit amoureux de Verratti, admiratif de Messi , impressionné par la MNM... Bref, Pep Guardiola était beaucoup plus inspiré par la prestation du Paris Saint-Germain que par celle de Manchester City et cela en disait long sur ce qu'elle fut. Brillants face à Chelsea trois jours plus tôt, les Citizens ont été beaucoup moins impressionnants au Parc des Princes. La faute à l'opposition ? Sûrement, mais pas seulement.

Je pense que nous avons fait un très bon match, comme à Stamford Bridge, a pourtant confié Guardiola après la rencontre. Peut-être que nous avons été moins agressifs." Effectivement moins efficaces à la récupération, en tout cas jusqu'à la pause, les Citizens ont surtout éprouvé beaucoup de difficultés à créer du danger. Bousculée durant la première demi-heure, gênée par l'impact d'Idrissa Gueye et la justesse de Marco Verratti , l'équipe mancunienne a bien fini par installer son habituelle domination territoriale. ", a pourtant confié Guardiola après la rencontre.." Effectivement moins efficaces à la récupération, en tout cas jusqu'à la pause, les Citizens ont surtout éprouvé beaucoup de difficultés à créer du danger.

Guardiola, lui, a pourtant assuré que son équipe avait "tout essayé" et s'était créée "suffisamment d'occasions". En réalité, les champions d'Angleterre ont tenté 18 tirs mais n'en ont cadré que 7, la plupart dans des angles qui n'ont pas sorti Gianluigi Donnarumma de sa zone de confort. Offensivement, les Skyblues ont souvent basculé dans la caricature, en forçant certaines passes dans la surface parisienne.



Sans véritable avant-centre, comme souvent avec Guardiola, les Citizens n'ont pas été capables de trouver de la profondeur et Raheem Sterling a toujours très bien été accompagné par Marquinhos. Ainsi, les premiers relanceurs mancuniens se sont très souvent retrouvés avec une ligne de cinq joueurs assez statiques. Et City a donné une étonnante impression de stérilité. "On a subi mais bon ce n'était pas très compliqué, a révélé Idrissa Gueye sur RMC Sport. Comme on était bien en place, c'était simple pour nous de défendre."

Avec Grealish en grande difficulté, Mahrez timide, De Bruyne peu inspiré et Bernardo Silva à contre-courant, Pep Guardiola n'a même pas pu compter sur ses individualités pour faire la différence. Le manque de repli des deux ailiers parisiens, conjugué à l'usure physique de Gueye et Herrera avaient pourtant offert de nombreuses situations de supériorité numérique dans les couloirs.

Manchester City a vu cette brèche mais ne l'a exploitée que trois fois, dans le dos de Nuno Mendes. Pour trois tirs excentrés de Riyad Mahrez et Kevin de Bruyne. Toutes les autres tentatives, à l'exception d'une tête de Ruben Dias sur corner, sont venues de l'extérieur de la surface. Paris a donc bien subi. Mais de manière très relative.

