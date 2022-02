Cyril Morin : PSG - Real Madrid 1-0

Ce sont deux équipes facilement reconnaissables, presque semblables, donc faire un plan ne sera pas si compliqué, ni pour moi ni pour Mauricio". En une phrase, Carlo Ancelotti a résumé ce qui attend le Parc des Princes mardi : une affiche aux airs de blockbuster pour un sommet d'ennui ? Entre deux équipes qui brillent en transition offensive mais galèrent franchement dans les défensives, la prise de risque devrait être limitée avec un ballon confisqué par séquences entre les deux équipes, sans forcément en faire grand chose. Alors, comme souvent, les surfaces feront offices de juges de paix. Dans ce domaine, léger avantage au PSG à mes yeux, incarné par ce duo Lionel Messi - Kylian Mbappé attendu au tournant. Côté madrilène, si le retour présumé de Karim Benzema offre de nouvelles perspectives, il ne garantit pas les fulgurances de Vinicius, surtout avec ". En une phrase, Carlo Ancelotti a résumé ce qui attend le Parc des Princes mardi : une affiche aux airs de blockbuster pour un sommet d'ennui ? Entre deux équipes qui brillent en transition offensive mais galèrent franchement dans les défensives, la prise de risque devrait être limitée avec un ballon confisqué par séquences entre les deux équipes, sans forcément en faire grand chose. Alors, comme souvent, les surfaces feront offices de juges de paix. Dans ce domaine, léger avantage au PSG à mes yeux, incarné par ce duo Lionel Messi - Kylian Mbappé attendu au tournant. Côté madrilène, si le retour présumé de Karim Benzema offre de nouvelles perspectives, il ne garantit pas les fulgurances de Vinicius, surtout avec Danilo Pereira chargé de le surveiller comme le lait sur le feu

Clément Lemaître : PSG - Real Madrid 1-1

Avec l'annulation de la règle du but à l'extérieur en Coupe d'Europe , le PSG est moins dans l'obligation de forcer la décision à domicile. Cela tombe bien car Neymar ne sera pas à 100% de ses capacités mardi soir et donc le club de la capitale aura moins de solutions offensives pour faire plier la défense du Real Madrid. Dans les très grands matches, la différence se joue sur des détails. Et avec toutes les spéculations liées à son avenir (ndlr : possible au Real Madrid), Kylian Mbappé pourrait jouer moins libéré qu'à l'accoutumé, sans oublier que Lionel Messi tarde à confirmer les promesses placées en lui. En face, l'efficacité du Real Madrid dépendra essentiellement de Karim Benzema , qui se remet à peine d'une blessure à la cuisse gauche.

Vincent Roussel : PSG - Real Madrid 1-1

C’est le match le plus attendu de ce début d’année pour les fans du club parisien. Mais le choc, aussi savoureux s’annonce-t-il, devrait, comme souvent avec le PSG dans les grands rendez-vous, faire pschitt. Face à l’organisation madrilène, son milieu Modric-Kroos-Casemiro qui démontre, semaine après semaine, toute sa classe, le PSG devrait être confronté à ses limites. Mais l'incertitude physique autour de Karim Benzema affectera le potentiel offensif des Merengues. Les envolées de Vinicius devraient tout de même permettre aux Espagnols de faire vaciller le vice-champion de France en titre, tandis que, de l’autre côté, le club de la capitale devrait parvenir à arracher le point du nul grâce à l’un de ses deux joyaux offensifs, Kylian Mbappé ou Lionel Messi (il serait illusoire de compter d'emblée sur Neymar, de retour de blessure). De quoi promettre, cette fois, un huitième de finale retour bouillant à Bernabeu, le 9 mars.

Martin Mosnier : PSG - Real Madrid : 2-1

La baisse de forme des hommes du Real Madrid tombe au meilleur des moments pour le PSG. Les doutes autour de Karim Benzema et Ferland Mendy, devenu incontournable sur son aile gauche, au coup d'envoi sont de vrais cailloux dans la chaussure du Real. Si l'axe Militao - Alaba reste un socle défensif solide, la vitesse de Mbappé risque de la mettre au supplice. Le PSG fera mal en transition face à une équipe qui n'aime pas gérer ce genre de situation. Mais le manque de cohérence du PSG au milieu notamment, face à la référence en la matière, empêchera Paris de prendre un avantage définitif. Victoire du PSG donc mais tout restera à faire en vue du retour.

Yohann Le Coz : PSG - Real Madrid 3-1

Le PSG a déjà montré qu'il était capable des pires flops comme de superbes performances dans les tours à élimination directe de Ligue des champions. Et souvent, les belles perf' sont venues quand on attendait peu les Parisiens. Ça tombe bien, le niveau montré par les hommes de Mauricio Pochettino a rarement été aussi bas depuis le début de l'ère Qatarie . Le PSG, bien vide d'identité, devrait faire corps comme il le fait dans certains grands rendez-vous européens et surprendre les Madrilènes dès le début du match par une intensité encore jamais mise cette saison, seul manière de faire vaciller ce Real. Kylian Mbappé, virevoltant, devrait piquer la où ça fait mal, tandis que Lionel Messi aura à cœur de performer contre l'ancien meilleur ennemi madrilène. Vinicius va faire mal à la défense du club de la capitale, mais lui seul ne devrait pas suffire à faire basculer le match.

Guillaume Maillard-Pacini : PSG - Real Madrid 1-0

Avec ou sans Benzema ? Pour le Real, cette donnée pourrait tout changer. Si on en croit la tendance du moment et les déclarations des principaux concernés , le buteur français devrait tenir sa place. Et ainsi donner un autre visage à l'attaque de son équipe (ou son équipe tout court, au choix). En face, Paris devra composer sans Gueye. Une absence préjudiciable, notamment dans le pressing et la compensation. Avec un milieu Danilo Pereira-Paredes-Verratti, la physionomie du match ne sera pas la même. Mais devant, la vitesse de Kylian Mbappé risque d'être une arme fatale, surtout dans les transitions. N'oublions pas, en outre, une assise défensive retrouvée (2 buts encaissés lors des 7 derniers matches). Bien que pas vraiment convaincant, le PSG a donc les armes pour faire mal à un Real qui traverse une période compliquée dans sa saison. 1-0.

Louis Gilles : PSG - Real Madrid 0-1

Paris ronronne à domicile cette saison, sans jamais avoir été vraiment puni. Mais la Ligue des champions demande un autre niveau d'exigences, que les quelques erreurs d'inattention parisiennes devenues récurrentes à chaque match ne pardonneront pas. Face à un effectif qui risque d'être galvanisé par la présence de son capitaine et meilleur buteur Karim Benzema , le PSG risque de se confronter à un duo d'attaquants redoutable, d'un niveau qu'il n'a que trop peu affronté cette saison. Ca pourrait bien lui être fatal, d'autant qu'une défense à quatre avec les très offensifs Hakimi et Mendes n'offre pas énormément de garanties dans le repli défensif. Une défaite sur la plus petite des marges peut être attendue, même si elle n'hypothèquera pas entièrement les chances de qualification.

