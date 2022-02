Ils sont arrivés toute en décontraction, à s’échanger des messes basses et des sourires complices facilement devinables sous leurs masques. A la veille d’un PSG - Real Madrid galactique, les deux hommes ont semblé habités par la même envie, réussir un match qui pourrait faire basculer le destin du club parisien. Pour autant, ils se sont évertués à rappeler qu’une saison ne peut se juger sur un seul match.

Ad

Après une question lui demandant si la saison du PSG commençait réellement mardi, Marquinhos a semblé agacé. "Pardon ?, a-t-il lâché en demandant aux journalistes de reformuler son interrogation. Tout ce qu'on a fait avant, on le jette à la poubelle ? Non, il ne faut pas rigoler, on se bat depuis le début de la saison, on est tous les jours à l’entraînement. On a fait beaucoup de matches, beaucoup de voyages. On a fait des bons matches, des mauvais matches, des matches gagnés au dernier moment, d'autres qu'on a perdus...".

Ligue des champions Gueye "ne débutera pas", le onze du PSG se dessine plus nettement IL Y A 3 HEURES

PSG-Real, Chelsea-Lille, Inter Milan-Liverpool : nos pronos des 8es de finale

Nous n'allons pas jouer les victimes non plus

On n'est pas dans la pire des situations, même si on a été éliminés en Coupe de France, a-t-il estimé. Nous sommes leaders du Championnat, qualifiés en Ligue des champions". Relancé quant aux critiques du CUP et les banderoles aperçues contre Rennes (1-0), le Brésilien a tenu à rappeler le contexte parisien avant cette confrontation XXL. ", a-t-il estimé.". Une position adoptée depuis de longues semaines par Mauricio Pochettino , surpris par l’ampleur des critiques en France et du manque de temps laissé au projet parisien.

A l’heure de se pencher sur un duel qui pourrait déterminer l’avenir du club parisien, mais également le sien au sein de celui-ci, Mauricio Pochettino a également estimé que la pression gravitant autour du club parisien n’avait rien de très différente à celles des rivaux de mardi, des Madrilènes dont le parcours européen sera également suivi de près.

"Il n'y a pas plus de pression d'un côté ou de l'autre, a estimé le coach argentin. Je respecte le Real Madrid, l'un des plus grands clubs du monde, qui a tout gagné. Quand on gagne, c'est toujours un concours de circonstances qui font que le club montre sa puissance. Il n'y a pas de favori, selon moi. C'est un huitième qui pourrait être une finale vu les joueurs et la qualité. À Paris, nous aspirons à gagner. Ce serait un rêve. Nous n'avons pas l'expérience, ni l'histoire du Real mais nous n'allons pas jouer les victimes non plus".

Le facteur X improbable : Pourquoi Danilo Pereira change beaucoup de choses au jeu parisien

L'exemple du Real de 2018

C’est justement cette culture de la gagne, cette "harmonie" entre les joueurs, que Pochettino a voulu souligner, comme un miroir à son travail au PSG. Relancé sur sa victoire avec Tottenham en 2017-2018 face à ces mêmes Merengues, qui avaient finalement remporté l’édition, il a mis en avant la valeur mentale de cet effectif. "Si vous reprenez cette année où on a battu le Real, en Coupe du Roi, Madrid n'avait pas été terrible, en Liga pas terrible non plus, mais en Ligue des champions, le Real avait gagné, a-t-il rappelé. Cette force mentale avait été décisive. Ils avaient cette union sacrée, cet esprit de compétition, ils étaient décisifs grâce à cela. Ils avaient cette foi en eux".

Alors, forcément, c’est cette "confiance" en la capacité de ses joueurs qui a permis au coach argentin de travailler au mieux ce duel de gala. D’ailleurs, c’est Marquinhos qui a été le plus malicieux au moment de conclure son intervention. Interrogé sur les clés du match, le Brésilien a rendu hommage à la préparation de son entraîneur. "C’est le coach qui a ces clés aussi, il nous a montré, il nous a parlé, a-t-il révélé. Donc, les clés, on les laisse dans notre poche d’ici demain".

"Comment peut-on imaginer le PSG meilleur sans Neymar ?"

Ligue des champions Mbappé et le Real Madrid : aussi craint mardi qu’attendu en juin IL Y A 4 HEURES