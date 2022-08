L'élimination de Monaco de la Ligue des champions est une très mauvaise nouvelle pour le football français. Pire, le club de la Principauté a été sorti par une formation néerlandaise. Avec cette défaite sur la pelouse du PSV Eindhoven (2-3, ap) mardi soir, la France voit sa cinquième place au classement de l'indice UEFA très sérieusement être menacée par les Pays-Bas (ndlr : 49,997 contre 48,100 points).

Si la tendance venait à s'inverser d'ici la fin de la saison, les conséquences seraient lourdes pour le football tricolore : au lieu d'avoir quatre représentants (dont trois directement) pour la phase de groupes de la Ligue des champions new-look en 2024-25 , deux clubs seraient qualifiés directement et le troisième devrait franchir deux tours prélimlinaires (comme c'est actuellement le cas).

Ad

Ligue des champions "Contre le Shakhtar, déjà, c'était un but dans les derniers instants..." IL Y A 10 HEURES

L'indice UEFA est calculé sur les résultats européens des différents pays sur les cinq dernières saisons. Or, dans un an, la saison 2017-18 ne sera plus comptabilisée. Si les clubs néerlandais y ont connu un exercice catastrophique, l'OM est notamment allé en finale de Ligue Europa. Cette saison, les Pays-Bas pourraient avoir, comme la France avec le PSG et l'OM, deux clubs en phases de groupes de C1 : l'Ajax Amsterdam et le PSV Eindhoven, s'il élimine les Glasgow Rangers en barrages.

Attention au Portugal

Jeudi, le troisième tour préliminaire retour de Ligue Europa Conference entre Twente et Dundee United sera suivi de près, surtout que la formation écossaise l'a emporté à l'aller (1-0). Par ailleurs, il faudra aussi tenir compte des résultats des clubs portugais (7e avec 45,716 points). Car si la France venait à perdre deux places au classement de l'indice UEFA, les conséquences seraient catastrophiques pour la Ligue 1 : seul le premier serait qualifié directement pour la phase de groupes de la C1 et le deuxième devrait jouer un troisième tour.

Cette saison, le Portugal présentera au moins deux représentants en phase de groupes de Ligue des champions : Porto, le Sporting et Benfica s'il élimine le Dynamo Kiev en barrages. Cependant en C4, Vitoria Guimaraes est en ballotage défavorable face à l'Hajduk Split (3-1 en Croatie à l'aller). En 2022-23, le PSG, l'OM (C1), Monaco, Nantes, Rennes (C3) et Nice (C4) auront une lourde responsabilité pour l'avenir du football français.

Ligue des champions Un chassé-croisé fou et Monaco dit déjà adieu à la C1 IL Y A 12 HEURES