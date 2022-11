Pau Lopez : 5,5

Plutôt rassurant dans les airs, correct à la relance et auteur d’une bonne sortie pour enlever un ballon de but des pieds d’Harry Kane (49e minute), Pau Lopez n’a pas grand-chose à se reprocher ce mardi. Impossible de lui imputer les deux buts des Spurs, victorieux au Vélodrome (1-2). Mais il n’a, donc pas été décisif.

Chancel Mbemba : 5

Il a fait vrombir de plaisir tout un stade , dans le temps additionnel de la première période, d’un coup de tête splendide. Outre cette ouverture du score, Chancel Mbemba a signé un tacle ô combien précieux dans les pieds de Kane, en fin de rencontre. Deux gestes aussi remarquables positivement que son retard sur l’avant-centre anglais, en début de second acte, l’a été négativement, tout comme une perte de balle qui aurait pu être préjudiciable, à l’heure de jeu.

D’un extrême à l’autre, son match est… moyen. Et ce n'est pas l'adjectif qui convient pour la Ligue des champions.

Samuel Gigot : 4

Titulaire dans l’axe de la défense phocéenne, Eric Bailly (non noté) a débuté par une bonne intervention qui a fait rugir le Vélodrome, ce mardi. Mais il était incertain, de retour de blessure… et il a quitté le terrain à cause de sa cuisse droite, dès la 9e minute, remplacé par Samuel Gigot. Celui-ci a failli jouer le rôle de Mbemba, pour l’ouverture du score… mais il a manqué le cadre. Il a ensuite globalement été noyé dans l’à-peu-près de la défense phocéenne, après la pause.

Au point d’être, à son tour, remplacé par Sead Kolasinac (74e), qui manque une immense occasion en fin de match. Une action dont les supporters marseillais parleront sans doute encore longtemps.

Chancel Mbemba fête son but lors de la rencontre OM - Tottenham en Ligue des champions Crédit: Getty Images

Leonardo Balerdi : 4,5

Comme Gigot, il n’a pas su resserrer les liens dans l’arrière-garde de l’OM. Il a tout de même été un peu plus tranchant balle au pied. Il prend un jaune sur une faute puérile - un coup d’épaule alors que le ballon était déjà sorti -, en guise de mauvais témoignage de frustration.

Jonathan Clauss : 4

Un bon débordement en début de match, mais peut-être pas le bon choix de centre dans la foulée. Une reprise trop croisée après 20 minutes… puis c’est à peu près tout. L'international français a souffert de la comparaison avec Nuno Tavares, en termes de volume.

Remplacé par Issa Kaboré (74e) qui ne s’est pas distingué.

Valentin Rongier : 5

Très présent à la récupération, assez impliqué dans la construction, Rongier pâtit du sentiment qu’il ne peut pas faire la différence. Si Mbemba a été moyen d’une fulgurance à une autre, lui l’a été de manière plus rectiligne, sans capacité à influer sur le sort de la partie.

Remplacé par Luis Suarez à la 83e minute, dont le premier ballon a été une reprise manquée.

Valentin Rongier au duel avec Harry Kane lors de la rencontre OM - Tottenham en Ligue des champions Crédit: Getty Images

Jordan Veretout : 6

Le meilleur Marseillais sur le terrain pour ce qu’Igor Tudor avait qualifié de "match de l’année". Jordan Veretout a multiplié les initiatives en début de rencontre, avec un succès fluctuant. Il a contraint Hugo Lloris à une parade à la 33e, puis c'est sur un corner joué à deux avec Amine Harit qu'il a trouvé la faille, déposant un centre parfaitement brossé sur la tête de Mbemba.

Il a décliné, comme l'ensemble du collectif, et a cédé sa place à Cengiz Ünder (74e). Le joueur offensif turc a frappé dès son entrée en jeu, puis, surtout, délivré un superbe ballon à Kolasinac, dont la tête a fuit le cadre (88e).

Nuno Tavares : 5

Il a posé de nombreux problèmes à Ryan Sessegnon. Nuno Tavares a eu le mérite de tenter beaucoup de choses, dans ce match, entre centres des deux pieds, dribbles et passes courtes. Son ratio de réussite n'a pas été à la hauteur de cette débauche d'énergie.

Mattéo Guendouzi : 3,5

La principale déception phocéenne de cet ultime match européen de la saison. Brouillon lors du premier acte dominé par sa formation, il n'a pas su compenser la baisse de régime générale des siens. Surtout, il commet la faute fatidique, sur Harry Kane, qui entraîne l'égalisation de Clément Lenglet sur un coup franc d'Ivan Perisic.

Amine Harit : 5

Crédité d'un très bon centre en début de match pour Alexis Sanchez et dans le coup du corner joué à deux, sur le but de l'OM. Il relance un peu son équipe sur une bonne prise de balle, en cours de second acte. Il lui manque le geste inoubliable au coeur d'une prestation correcte.

Alexis Sanchez : 5,5

Il a montré l'exemple dans le langage corporel et la faculté à se procurer des opportunités, de la tête (sur le centre d'Harit dès la 3e), du pied par son aptitude à protéger son ballon et à se retourner pour dégainer. Il a bien failli être le héros de la Canebière, sur une frappe contrée dans le "moneytime". Mais failli, seulement.

Alexis Sanchez lors de la rencontre OM - Tottenham en Ligue des champions Crédit: Getty Images

