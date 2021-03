Finaliste malheureux de l'épreuve en 2017, l'Ajax Amsterdam figure, cette année encore, parmi les plus sérieux prétendants au sacre en Ligue Europa. S'ils veulent poursuivre leur route jusqu'à Gdansk (Pologne) et avoir une chance de soulever le trophée, les hommes d'Erik ten Hag devront toutefois s'employer afin d'écarter l'AS Rome, l'adversaire qui leur a été attribué lors du tirage au sort des quarts de finale, effectué ce vendredi en Suisse.

Cette affiche entre les Ajacides - bourreaux de Lille en 16es - et les Giallorossi est, a priori, la plus séduisante du tableau. Manchester United, qui s'est débarrassé de l'AC Milan jeudi grâce à un but de Paul Pogba (0-1, 1-1 à l'aller) affrontera de son côté Grenade. Le club andalou souffle le chaud et le froid en Liga (8e) mais a notamment éliminé Naples en C3 cette saison (2-0, 1-2). En cas de qualification, les Red Devils croiseront d'ailleurs ensuite la route du vainqueur de la double-confrontation entre l'Ajax et la Roma.