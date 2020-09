A six jours de sa clôture, le mercato estival s'anime. Le FC Barcelone, longtemps bloqué à cause d'un manque de liquidités, se serait fait à l'idée de vendre Ousmane Dembélé à Manchester United. Mardi soir, le quotidien espagnol AS révèle que les Blaugrana et les Red Devils pourraient trouver prochainement un accord pour un transfert qui oscillerait entre 50 et 60 millions d'euros. Le départ de l'ancien joueur du Borussia Dortmund permettrait également d'abaisser significativement la masse salariale du club catalan.