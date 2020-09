Après Victor Osimhen , Lille laisse filer un autre joueur majeur de son onze type de la saison 2019-2020. Trois ans après son arrivée au LOSC, en provenance du club brésilien Avai FC (ndlr : il a été prêté à Troyes puis au Dinamo Zagreb entre juillet 2017 et juin 2018), Gabriel a été officiellement cédé ce mardi après-midi à Arsenal. Le coût de l'opération est estimé entre 25 et 30 millions d'euros pour le défenseur brésilien de 22 ans qui était également sollicité par Naples et Manchester United. Si les Gunners ne précisent pas la durée du contrat, le natif de Sao Paulo aurait signé cinq ans selon le presse anglaise.

Huitième du classement de Premier League et huitième défense lors de la saison 2019-2020, Arsenal, qui a déjà attiré Willian cet été, a décidé de réagir pour retrouver une position plus conforme à son standing. "Gabriel a beaucoup de qualités qui offriront plus de solidité à notre défense et notre équipe. A Lille, il a déjà prouvé beaucoup de choses. Nous avons hâte de le voir grandir encore davantage avec Arsenal", a indiqué Mikel Arteta, l'entraîneur des Gunners, sur le site officiel du club londonien.