Plus les jours passent et plus l'avenir de Frank Lampard semble incertain à Chelsea, malgré son statut de joueur historique des Blues (2001-2014). Après les récentes contre-performances face à Aston Villa (1-1), Manchester City (1-3) et à Leicester (0-2), le technicien de 42 ans a-t-il encore les arguments pour faire réagir son groupe ? Voici la question que se posent les dirigeants de Chelsea, qui auraient, pour l'instant, décidé de le maintenir en poste jusqu'à la fin de la saison selon les informations de Bild.