Sauf revirement de situation de dernière minute, Edouard Mendy devrait garder le but de Chelsea la saison prochaine. Ce vendredi, L'Equipe révèle que le gardien de but de 28 ans a fait ses adieux à ses coéquipiers rennais à La Piverdière, le centre d'entraînement du club breton. L'international sénégalais se serait mis d'accord avec Chelsea sur les termes de son prochain contrat. Ne reste plus qu'au Stade Rennais et aux Blues de trouver un terrain d'entente sur le montant du transfert.