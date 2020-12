Même si le club catalan est annoncé comme le grand favori pour récupérer Memphis Depay, et peut-être dès cet hiver , un autre cador européen semble vouloir mettre la main sur l'international néerlandais. Tuttosport et Mundo Deportivo annoncent en effet que la Juventus Turin pourrait profiter de la lenteur du Barca dans ce dossier et de ses difficultés financières pour récupérer Depay, à moindre frais cet hiver ou même gratuitement l'été prochain, à la fin du contrat de l'actuel capitaine de l'OL.

Passé du statut d'indéboulonable de l'OM de Marcelo Bielsa à celui de talent gâché vadrouillant un peu partout en Europe, Giannelli Imbula est sans club depuis le 1er septembre, et la fin de son aventure avec le club russe du FK Sotchi. L'ancien de Porto s'entraîne actuellement avec la réserve de Guingamp, et pourrait reprendre avec l'effectif professionnel après la trêve selon Ouest-France. Un potentiel retour à la maison est donc envisagé, après un premier passage de quatre saisons entre 2009 et 2013, pendant lequel Imbula a joué plus de 100 matchs avec l'En Avant.