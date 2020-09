Luis Suarez

Sa situation : Indésirable au Barça. Chassé par Ronald Koeman, l’Uruguayen a été prié de trouver un nouveau club et de délester les Catalans de son salaire XXL. Son indemnité de transfert ne devrait pas être un problème mais son ambition personnelle et ses émoluments limitent fatalement les prétendants. Si la Juve a été proche de l’embaucher, l’arrivée prévue d’Edin Dzeko a encore tout chamboulé.

Les clubs intéressés : La Juve donc, sans que l’on sache si l’intérêt est encore réel. Le PSG a été cité mais difficile d’y croire. L’Ajax aussi, mais l’Uruguayen devrait s’asseoir sur quelques millions au passage.

Ce qu’il peut encore se passer : Une Messi-bis. Un trop gros joueur pour le marché actuel et une impossibilité pour Suarez de trouver chaussure à son pied. Et donc une dernière saison au Barça avec son pote Léo.

Luis Suárez Crédit: Getty Images

Memphis Depay

Sa situation : Alléchante avec sa fin de contrat en 2021. C’est ainsi qu’il faut lire l’intérêt prononcé du Barça de Koeman, son ancien sélectionneur avec les Pays-Bas, à son égard. Un accord contractuel est déjà dans les cartons mais le manque de liquidités des Catalans a mis le dossier en stand-by. Du coté de l'OL, on envisage encore tous les scénarios.

Les clubs intéressés : Le Barça donc, pour permettre à Koeman d’entamer sa "révolution oranje". S’il reste surveillé ailleurs (Leonardo a notamment regardé sa situation), aucun club n’offre autant de garanties que le vice-champion d’Espagne.

Ce qu’il peut encore se passer : Que l’OL décide de l’utiliser comme monnaie d’échange, comme évoqué dans le cas de Lucas Paqueta. Improbable mais pas impossible.

Jadon Sancho

Sa situation : Quasi-désespérée. Le jeune Anglais a été l’une des victimes les plus visibles de ce mercato post-Covid. Car avec un Dortmund inflexible sur les 120 millions d'euros demandés, difficile pour les prétendants de réellement passer aux choses sérieuses.

Les clubs intéressés : Manchester United, clairement en pole dans le dossier. Les Mancuniens travaillent encore sérieusement sur ce dossier, prioritaire à leurs yeux. Mais les choses traînent de manière inquiétante… Manchester City ou le Real sont en deuxième rideau pour l’été prochain.

Ce qu’il peut encore se passer : Que Dortmund finisse par accepter un deal hybride.

Houssem Aouar

Sa situation : Encore indécise. Brillant lors du Final 8, le milieu lyonnais a encore attiré les regards des plus grands, déjà bien insistants avant cela. Mais, là encore, la crise limite les prises de risque et personne ne semble en mesure de s’offrir l’homme dont tout le monde est tombé amoureux.

Les clubs intéressés : L'Arsenal d’Arteta et le Manchester City de Guardiola. On a connu pires prétendants. Les Gunners semblent les mieux placés mais avec la puissance financières des Skyblues, on est à l’abri de rien.

Ce qu’il peut encore se passer : Qu’Houssem Aouar hérite du brassard de capitaine et reparte une saison de plus dans son club formateur, pour reformer le trio Guimaraes-Caqueret-Aouar qui a séduit l’Europe cet été.

Le latéral-milieu-attaquant du PSG

La situation : On a un peu triché, mais les trois dossiers sont finalement intimement liés. Chaque centime investi dans l’un ne le sera évidemment pas dans l’autre. Paris, en grande difficulté dans ce début de championnat, cherche un milieu polyvalent, un attaquant polyvalent et, pourquoi pas, un latéral pour pallier l’absence longue durée de Bernat. Avec des moyens très clairement limités.

Les joueurs qui intéressent le PSG : Beaucoup, tant toutes les pistes sont explorées. En crédibles : Tiémoué Bakayoko, Boubakary Soumaré, Stephan El Shaarawy. En pistes impossibles : David Alaba, Luis Suarez, Alex Telles ou Eduardo Camavinga.

Ce qu’il peut encore se passer : Que Leonardo réalise encore des miracles en Serie A, à l’image de l’arrivée de Florenzi.

Kalidou Koulibaly

La situation : Une forme d’entre-deux. Arrivé au Napoli en 2014, Koulibaly aurait bien pris la poudre d’escampette cet été mais l'inflexibilité de son président (minimum 80 millions d'euros demandés), accompagnée de la conjoncture actuelle, ont peu à peu refermé la porte de sortie. Désormais, une prolongation est aussi envisageable.

Les clubs intéressés : Manchester City, où Pep Guardiola se cherche encore son Virgil van Dijk. Paris a aussi été cité mais étant donné les priorités du PSG, on peut oublier pour cet été.

Ce qu’il peut encore se passer : Que Manchester City fasse sauter la banque pour faire du Sénégalais le défenseur central le plus cher de l’histoire.

Kalidou Koulibaly Crédit: Getty Images

David Alaba

La situation : Chaude. Entre l’Autrichien et le Bayern, le torchon brûle. Le gaucher, en fin de contrat 2021, est en position de force pour négocier une prolongation assortie d’un salaire XXL (on parle de 20M d’euros par an). Mais le champion d’Europe n’est pas spécialement disposé à donner autant à son gaucher. Dès lors, les négociations sont bloquées et certaines sorties dans la presse (ah, le FC Hollywood !) n’arrangent rien à l’affaire.

Les clubs intéressés : Tous les ténors du continent. Un joueur aussi talentueux, aussi polyvalent et à un an de la fin de son contrat ne laisse personne insensible. Manchester City, notamment, a été cité. Le PSG aussi, avec la présence de Pini Zahavi dans le dossier. Le Barça, le Real, Manchester United… Tout le monde, on vous dit !

Ce qu’il peut encore se passer : Une prolongation juteuse après d’âpres négociations et des déclarations d’amour des dirigeants bavarois envers l’un de leurs symboles.

L’attaquant de l’OM

La situation : Accueillir une nouvelle pointe pour concurrencer Dario Benedetto est essentiel pour l’OM, qui plus est dans une saison qui va le voir retrouver la Ligue des Champions. Le directeur sportif marseillais Pablo Longoria a estimé que recruter un attaquant n’était "pas une nécessité vitale" mais André Villas-Boas n’est pas vraiment du même avis. L’objectif : s’offrir un renfort de qualité sans faire sauter la banque. Un budget entre 5 et 6 millions d’euros aurait été fixé.

Les joueurs cités : Le buteur du Club Bruges Emmanuel Dennis était annoncé comme une piste potentielle, mais Villas-Boas a catégoriquement démenti. Tout comme il s’est montré pessimiste dans le dossier du jeune Rémois El Bilal Touré, dont il a reconnu apprécier le profil. Le technicien de l’OM aurait fait son choix, mais difficile d’y voir clair puisqu’il ne s’est pas attardé, devant la presse, au sujet des joueurs de Bundesliga cités depuis plusieurs jours : Lucas Alario (Bayer Leverkusen), Joel Pohjanpal (Bayer Leverkusen) et Yussuf Poulsen (RB Leipzig).

Ce qu’il peut encore se passer : Un "panic-buy". Longoria et l’OM veulent absolument éviter de recruter un buteur par défaut, mais ont cruellement besoin de renfort à ce poste. Plusieurs écuries sont à la recherche de ce genre de profil à moindre coût, dont le PSG. Ce sera très compliqué.

Jeff Reine-Adélaïde

La situation : Sa sortie dans les colonnes de L’Equipe était on ne peut plus claire : mécontent de son faible temps de jeu, le milieu offensif veut quitter l’OL seulement un an après son arrivée. Le club rhodanien n’était a priori pas vendeur, mais semble s’être petit à petit ouvert à l’idée. Pour un chèque de 30 millions d’euros, l’affaire pourrait se décanter.

Les clubs intéressés : Des intérêts sont venus de Bundesliga, mais c’est l’ambitieux Stade Rennais qui semble le plus chaud dans ce dossier. Un SRFC dont le directeur sportif, Forian Maurice, l’avait fait venir à l’OL en provenance d’Angers.

Ce qu’il peut encore se passer : Tout. La fin du mercato lyonnais est illisible. Depay, Dembélé ou Aouar sont annoncés sur le départ depuis plusieurs semaines mais rien ne bouge. Les Gones veulent dégraisser et si cela ne passe pas par l’un des joueurs attendus, ils n’hésiteront certainement pas à lâcher "JRA". En revanche, si Lyon perd le Néerlandais et son numéro 8, nul doute qu’il durcira sa position pour l’international Espoirs.

Jeff Reine-Adelaïde Crédit: Getty Images

Edinson Cavani

Sa situation : Libre comme l’air depuis la fin de son aventure avec le Paris Saint-Germain, Edinson Cavani prend son temps. Le club qui voudra se l’offrir n’aura pas d’indemnité de transfert à régler mais devra assumer son salaire, qui était estimé à 1,5 million d’euros bruts par mois du côté de la capitale.

Les clubs intéressés : Benfica a semblé proche de l’accueillir, mais l’affaire aurait capoté sur l’aspect financier. L’Atlético Madrid, qui avait tenté de le signer en janvier dernier, pourrait tenter le coup. "El Matador" aurait en tout cas repoussé des avances de la Juve en raison de son attachement pour Naples, à en croire la presse italienne.

Ce qu’il peut encore se passer : Et si le Barça...

Edinson Cavani n'a toujours pas trouvé de club. Crédit: Getty Images

Hatem Ben Arfa

Sa situation : Libre comme l’air. Après son mariage raté avec Valladolid, Ben Arfa a été libéré par le club espagnol. Comme l’été dernier, il a l’embarras du choix même si condition physique reste encore très incertaine. Dimanche dernier, c’est un appel du pied insistant qu’il a envoyé en direction de la L1.

Les clubs intéressés : Bordeaux, enfin surtout Jean-Louis Gasset, est chaud sur le dossier mais reste freiné par les prétentions salariales du joueur. D’autres clubs de L1 surveillent le dossier mais le risque semble trop grand pour certains.

Ce qu’il peut encore arriver : Un copier-coller de l’été passé, avec une longue attente et aucune signature avant ladite deadline. Libre, Ben Arfa peut signer où il veut, quand il veut. Alors, comme l’été passé, il risque de prendre son temps…

