Red Bull aura travaillé d'arrache-pied jusqu'au dernier moment pour propulser Max Verstappen vers son premier titre de champion du monde. On ne sait pas si cela sera couronné de succès dimanche, mais l'équipe technique d'Adrian Newey a apporté un nouvel aileron avant à Abu Dhabi vendredi, alors qu'aucune nouveauté visible n'est apparue sur la W12 rivale.

Ad

Sur la piste, Max Verstappen a dominé la première séance d'essais libres puis il est sérieusement rentré dans le rang lors de la seconde session, la plus représentative en termes de conditions de piste pour la qualification et la course. Auteur du quatrième temps, il s'est tenu à 0"641 de son challenger britannique pour le titre, Lewis Hamilton, qui a stoppé le chrono à 1'23"691.

Grand Prix d'Abu Dhabi Supporter du PSV, Néerlandais sans romantisme : Verstappen, l’orange à part IL Y A 21 HEURES

"Nous tentons encore de comprendre certaines choses"

A entendre le Batave de 24 ans, la journée a été pour le moins contrastée dans son garage. Et on n'est pas prêt de la même façon pour samedi et dimanche.

"J'aime le nouveau tracé : il est plus sympa avec ses virages rapides, spécialement dans le dernier secteur, a-t-il dit, rejoignant les propos de ses collègues, pour qui la suppression de deux chicanes et l'ajout d'une parabolique a cassé le côté "stop and go" du circuit émirati. Nous avons fait des changements entre les deux sessions et je pense vraiment qu'ils sont positifs, a assuré le pilote de la RB16B n°33, dont la compétitivité en vue de la qualification n'a quand même pas beaucoup rassuré. Nous tentons encore de comprendre certaines choses. Les runs courts ne se sont pas déroulés comme prévus, nous manquons un peu de vitesse mais je pense que les longs runs étaient plus compétitifs, c'est ce qui est important."

Pérez sur un set up très différent

"Lors des essais libres 1, nous étions plus rapides sur un tour, et lors des essais libres 2 nous l'étions sur les longs runs", a coupé Helmut Marko, le conseiller de Red Bull Racing, pour Motorsport-Magazin.com. Sans quand même préciser que Lewis Hamilton aurait approché le chrono de son protégé à 0"033 sans l'effacement de son chrono pour un dépassement de la limite de la piste dans le dernier virage. Les changements pour les longs runs étaient, disons, trop extrêmes", a ajouté l'Autrichien de 78 ans.

"Je ne sais pas à quel point la piste s'est améliorée par rapport à l'an dernier, a noté Sergio Pérez. Elle est toujours sympa à piloter et il y a des points d'interrogation pour moi. Il nous reste du travail cette nuit. Nous avons roulé avec deux set up très différents, nous avons donc plein d'informations pour regarder ça en détails et choisir les meilleures pièces pour la qualification. Nous devrons apprendre des choses lors des derniers essais libres pour être rapides en qualification."

Max Verstappen a signé à dix reprises cette saison le meilleur temps lors des essais libres 3 et son chrono vaudra dire beaucoup de choses samedi quant à sa capacité à aller chercher la pole position. Même si, chez Red Bull, on insiste sur le fait que ça ne conditionne pas le résultat de dimanche.

Grand Prix d'Abu Dhabi Alerte chez Mercedes : Hamilton n'est pas content de sa W12 pour la course IL Y A 2 HEURES