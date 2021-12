Lewis Hamilton a survolé les essais libres 2 du Grand Prix d'Abu Dhabi, vendredi. Le Britannique, qui conteste à Max Verstappen (Red Bull) le titre de champion du monde 2021 dans cette 22e et ultime étape de la saison, a collé pas moins de 0"641 sur un tour de 1'23"691 lors des essais libres 2. Un gouffre qui ne le rassure pas pour la suite du week-end.

Un paradoxe, pour le moins, et au pire une preuve de plus que Mercedes est une "machine à media" comme l'a estimé Christian Horner, le patron, de Red Bull Racing, qui a quand même serré la main de son homologue de Mercedes, Toto Wolff, en conférence de presse FIA ? Disons que l'avis formulé par Lewis Hamilton à l'issue de cette première journée de roulage peut se voir comme les deux faces différentes d'une pièce.

"Ce fut une journée correcte, a d'abord dit le septuple champion du monde. J'aime les changements qu'ils ont opérés à la piste : ça la rend plus libre, fluide, et agréable."

"La voiture n'est pas mal, elle a démarré sur un bon rythme puis s'est dégradée en fin d'essais libres 1, a-t-il ensuite tempéré. En essais libres 2, c'était un peu mieux avec les quelques changements effectués. Maintenant, nous devons juste nous plonger dans les data et essayer de trouver comment progresser. L'objectif est toujours d'avancer."

"Trouver le bon compromis"

"Sur mon long run, j'ai essayé de suivre la voiture devant moi, a-t-il ajouté. Ce n'était toujours pas facile mais ça devrait être mieux que par le passé. Dans l'ensemble, je me sens bien, en super forme dans mon corps et nous avons fait des avancées positives en termes de réglages, que nous allons tenter de parfaire cette nuit pour revenir plus forts samedi." Et de confirmer que "ça va être serré comme lors des dernières courses."

"Le matin, nous n'étions pas particulièrement contents de notre travail sur le tour unique mais le long run était plus équilibré, a nuancé Andrew Shovlin, le directeur des Opérations en piste. L'après-midi, c'est venu assez facilement sur le tour chrono mais ce n'était pas génial sur le long run et aucun des deux pilotes n'était satisfait de la voiture. Le défi ce soir est de comprendre l'effet des changements que nous avons faits pour trouver le bon compromis entre les runs avec peu et beaucoup d'essence. Nous allons faire chauffer le simulateur à Brackley pour une nuit chargée en termes de travail de setup, mais nous avons une bonne lecture des problèmes."

"Aucun de mes tours n'a été sensationnel"

Ce que Valtteri Bottas a corroboré dans son feedback. "La piste est mieux qu'avant avec plus de rythme et des possibilités de dépassements accrues, a réagi le Finlandais, qui arbore un "Danke Mercedes" pour son dernier week-end avec l'équipe de Toto Wolff avant de rejoindre Alfa Romeo en 2022. Je me suis fait quelques chaleurs en piste, j'ai dépassé la limite où c'était très poussiéreux, et je suis passé trop large sur les bordures de ce virage et je l'ai payé dans le suivant (le n°14) avec un drift sympa !" (ndlr : son pneu arrière droit a tapé le rail).

"Nous avons un peu changé la voiture entre les essais libres 1 et 2 et ça a paru être un progrès, je me sens donc bien dans l'ensemble dans la voiture. Mais aucun de mes tours n'a été sensationnel, il reste donc de la marge. Nous avons fait un run long potable en 'medium' et la voiture était assez constante. On peut sentir un peu plus qu'auparavant le train arrière dans les nouveaux virages rapides."

Pas de V6 n°6

Par ailleurs, Andrew Shovlin a apporté une précision importante quant à la suite du week-end. L'équipe allemande installera samedi le fameux moteur n°5 qui avait fait des ravages à Sao Paulo et aussi permis à Lewis Hamilton de signer la pole position et la victoire à Djeddah. Et en cas de défaillance, Mercedes ne placera pas de bloc neuf n°6 dans la W12 contre cinq places de pénalité sur la grille de départ.

"Ce n'est pas le plan, a assuré l'ingénieur britannique de 48 ans à Sky Sports, le diffuseur de la Formule 1 outre-Manche. Ça n'arrivera que si nous rencontrons un gros problème et même avec ça, ce ne serait pas le plan A si nous perdons un moteur."

Lewis Hamilton en reviendrait au moteur n°4, avec lequel il a tourné ce vendredi, et qui lui a permis de remporter une victoire limpide au Qatar.

Point positif à apporter quand même, l'équipe s'attend à des températures plus élevées dimanche (7 ou 8°C), ce qui devrait limiter l'usure des pneus. Qui sont déjà moins sollicités avec la suppression de deux chicanes.

