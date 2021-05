Grand Prix d'Espagne

A quelle heure démarre la course ?

15h.

La pole position est-elle un avantage à Montmelo ?

Oui, elle est même un énorme avantage puisque 22 des 30 poleman ont gagné sur le Circuit de Catalogne depuis la création du Grand Prix en 1991.

C'est de loin le meilleur ratio des circuits du championnat 2021 et les seuls n'ayant pas profité de cette tendance sont Mark Webber (4e en 2011), Nico Rosberg (5e en 2013), Lewis Hamilton, emporté dans un crash avec son coéquipier en 2016 et Valtteri Bottas (2e en 2019).

Les Mercedes auront-t-elles un avantage au départ ?

"Nous avons l'avantage d'avoir nos deux voitures sur la partie propre de la piste au départ, a souligné Toto Wollf, le directeur d'équipe de Mercedes."

Et au fil de la course, l'équipe allemande pourra varier ses stratégies. "Deux pilotes dans le top 3, ça nous donne une chance stratégique et nous avons l'intention d'en tirer parti", ajouté le manager autrichien. Pas impossible qu'un des pilotes passe au "medium" dès son deuxième place relais si Max Verstappen (Red Bull) est à ce moment-là une menace.

Sergio Pérez (Red Bull) peut-il remonter ?

Seulement huitième après un tête-à-queue en Q3, le spécialiste des remontées va courir avec deux handicaps : il a pris les réglages de Max Verstappen et n'est pas à l'aise avec, et il est blessé à une épaule, ce qui risque d'être un gros problème sur les 66 tours.

Quel résultat Esteban Ocon (Alpine) peut-il espérer ?

Un top 4. Il part cinquième et devra battre Charles Leclerc (Ferrari), ce qui n'a rien d'impossible vu la courbe de progression de sa A521.

Combien de points pour Pierre Gasly (AlphaTauri) ?

Un ou deux seraient déjà bien. Le Rouenais part douzième il devra batailler contre de sérieux clients : s'il pourra vite s'attaquer à Lance Stroll (qualifé 11e) et Fernando Alonso (10e), Lando Norris (9e), Sergio Pérez (8e) ou Daniel Ricciardo (7e) semblent hors d'atteinte pour lui. "On n'a raté la Q3 que pour deux centièmes, c'est assez frustrant. (...) Cela n'est pas un problème d'équilibre de la voiture, elle est bien meilleure qu'à Portimao", a-t-il dit.

Quelle est la particularité du circuit de Montmelo ?

La longueur de son run entre la grille de départ et le premier virage : 730 mètres.

Qu'est-ce que les pilotes devront surveiller en course ?

L'usure du pneu avant gauche, particulièrement sollicité dans le virage n°3.

Quelle stratégie pour les 66 tours de course ?

Un plan à deux arrêts est commun à Montmelo et pour Pirelli cette édition 2021 ne dérogera pas à la règle. Les pilotes devraient partir pour deux relais en "tendre" avant de passer le "medium".

"Le 'dur' ne fonctionne pas bien donc les pilotes ont du top 10 ont pris le 'tendre' et on s'attend à ce que tout le monde utilise le 'tendre' et le 'medium'", a précisé Andrew Shovlin, ingénieur en chef de Mercedes.

