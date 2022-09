Avec ses mésaventures à répétition lors des derniers Grands Prix , Ferrari fera sûrement parler d'elle à Monza pour d'autres raisons. Mercredi, la Scuderia a annoncé que les Ferrari F1-75 de Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr. seraient rouge et jaune ce week-end. Pour la combinaison des pilotes, on retrouvera exceptionnellement des tons jaune et noir. En effet, ce coloris jaune est un hommage à Modène, la ville de naissance d'Enzo Ferrari.