Le Brésil nous offre très régulièrement des courses spectaculaires aux scénarios sophistiqués. L'édition 2022 n'a pas échappé à la règle : la voiture de sécurité est sortie deux fois, les écuries ont majoritairement procédé à trois arrêts et alterné entre les tendres et les médiums, et le ciel a failli arroser le circuit d'Interlagos pour ajouter un peu plus de sel.

On retiendra que le week-end paulista a débuté par la première pole position de Kevin Magnussen (Haas) et s'est achevé par le premier succès de George Russell (Mercedes). Suffisant pour se placer parmi les meilleurs rendez-vous de 2022.

Le vainqueur : George Russell (Mercedes)

Comme tous les pilotes de la grille, il entretenait l'espoir d'inscrire son nom parmi les vainqueurs d'un Grand Prix. Le rêve a pris un peu plus d'épaisseur lorsque Toto Wolff l'a promu chez Mercedes aux côtés de Lewis Hamilton, maître en la matière. Et voilà que George Russell a gravi son Everest au Brésil pour son 81e départ.

Le Britannique de 24 ans a construit méthodiquement son succès. Son séjour à Sao Paulo n'avait pas bien commencé puisqu'il a visité le bac à graviers en Q3, vendredi soir. Sentant la supériorité de son écurie à Interlagos, il a battu Max Verstappen (Red Bull) dans la course sprint et obtenu sa deuxième pole position en carrière, qu'il a fini par convertir en victoire malgré l'intervention de deux voitures de sécurité et la pression constante de Lewis Hamilton. Sa stratégie pneumatique était la bonne : un départ en tendres, un intermède avec les médiums après 24 tours avant de passer un nouveau train de softs à la fin de la 49e boucle.

Les battus : McLaren

Elle riait à gorge déployée devant la comédie jouée par sa concurrente Alpine pendant la course sprint. Fernando Alonso et Esteban Ocon jouaient à touche-touche et s'envoyaient mutuellement dans la seconde partie de la grille du dimanche. Pendant ce temps, McLaren plaçait Lando Norris au septième rang et Daniel Ricciardo aux portes du Top 10. Idéal pour orchestrer un dépassement au classement Constructeurs et récupérer la quatrième place des Tricolores.

Inversons maintenant les rôles : Ricciardo a éperonné Kevin Magnussen et a abandonné dès le premier tour, et Norris, visé par une pénalité de 5 secondes pour un accrochage avec Charles Leclerc (Ferrari), a connu un bris mécanique à 17 tours du terme. De leurs côtés, Alonso a terminé cinquième, Ocon huitième et Alpine a repris 19 points d'avance. Alors que la saison 2022 prendra fin à Abu Dhabi la semaine prochaine, le 0 pointé des hommes en orange fait très, très mal à l'écurie de Woking.

Le batailleur : Charles Leclerc (Ferrari)

"L'Odysée" serait une très bonne proposition si l'on devait donner un nom au Grand Prix de Sao Paulo de Charles Leclerc (Ferrari). "Les gars, pensez au championnat, s'il vous plaît..." serait une très bonne proposition si l'on devait donner un nom au Grand Prix de Sao Paulo de Charles Leclerc (Ferrari). Envoyé dans le mur par Lando Norris (McLaren) peu après la première relance, le Monégasque était 17e quand il a miraculeusement repris la piste. Une heure et demi plus tard, il était proche de doubler Carlos Sainz (Ferrari) pour monter sur le podium. Il a vainement demandé par deux fois un échange de position à son écurie :

Incisif et motivé par la perspective de refaire son retard sur Sergio Pérez (Red Bull) au classement Pilotes, il a maté la concurrence. Le Grand Prix d'Abu Dhabi sera une finale entre le Monégasque et le Mexicain, à égalité de points (290).

Le bonus : Mercedes

Grâce à leur duo de pilotes "alpha" (dixit Toto Wolff), les Flèches d'argent ne termineront pas l'année 2022 bredouilles de tout succès. George Russell s'est chargé de récompenser les efforts de l'écurie à l'étoile dans une saison éprouvante.

A Interlagos, tout a réussi aux hommes de Brackley. La stratégie a été couronnée de succès, alors que Red Bull a commis des erreurs inhabituelles. Russell n'a pas flanché au moment de convertir sa pole, contrairement au Grand Prix de Hongrie. Et Lewis Hamilton aurait également fait un très beau vainqueur s'il n'avait pas été percuté par Max Verstappen (Red Bull) au septième tour.

Le malus : Daniel Ricciardo (McLaren)

Il est temps que la saison se termine pour Daniel Ricciardo (McLaren). Dans l'expectative car sans baquet la saison prochaine, l'Australien enchaîne les erreurs. Pénalisé de dix secondes pour avoir harponné Yuki Tsunoda (AlphaTauri) à Mexico il y a deux semaines, le Honey Badger a récidivé au Brésil.

"Je ne suis évidemment pas heureux d'abandonner. Je ne sais pas si je n'ai pas assez freiné ou s'il a fermé la porte, mais c'est malheureux. Je suis désolé pour les équipes", a-t-il réagi au micro de Canal +. Il a écopé d'une pénalité de trois places pour le prochain Grand Prix. Il a percuté par l'arrière Kevin Magnussen (Haas) et mis un terme au week-end de rêve du Danois dès le premier tour., a-t-il réagi au micro de Canal +. Il a écopé d'une pénalité de trois places pour le prochain Grand Prix.

Le dépassement: Fernando Alonso (Alpine) sur Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

Deux boucles après la deuxième relance, Fernando Alonso (Alpine) attaque Valtteri Bottas (Alfa Romeo) par l'extérieur au virage n°6. Au culot, l'Espagnol déborde le Finlandais, qui ne peut rien faire pour protéger sa sixième place.

Le chiffre : 113

George Russell (Mercedes) est devenu le 113e vainqueur d'un Grand Prix de Formule 1 et le 20e Britannique à accomplir cette performance. La saison 2022 avait également consacré Carlos Sainz (Ferrari) en Grande-Bretagne.

La déclaration : Sergio Pérez (Red Bull)

"Max (Verstappen) a montré qui il était vraiment."

