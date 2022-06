Grand Prix du Canada

La note : 3/5

Il n'y a jamais vraiment eu de doute sur l'identité du vainqueur . Les régimes de voiture de sécurité ont eu le mérite d'entretenir un beau suspense en fin de course. Certains pilotes nous ont aussi gratifiés de belles manœuvres. Mais les trains DRS sont toujours un problème. Même sur l'un des meilleurs circuits de Formule 1.

Le vainqueur : Max Verstappen (Red Bull)

Max a fait du Verstappen. À l'extinction des feux, le Néerlandais a vite calmé les ardeurs d'Alonso avec un départ parfait. En piste, la chaleur de son tempérament - il n'a pas apprécié de se retrouver dans l'échappement d'Hamilton après son premier arrêt, et l'a fait savoir - tranche toujours avec la froideur de son pilotage. Sous pression durant une quinzaine de tours, le champion du monde en titre n'a pas esquissé la moindre petite erreur.

Le voici déjà à six victoires cette saison. Le Batave a remis un gros coup de volant sur le casque de ses rivaux. Sans ses deux abandons, il aurait déjà la couronne entre les mains. À ce rythme, le leader de Red Bull pourrait vite aller chercher Alonso ...

Le grand battu : Carlos Sainz (Ferrari)

Cette fois, Sainz n'a pas d'excuse. Avec une voiture de sécurité, des pneus qui avaient six tours de moins que ceux de Max Verstappen et le DRS, l'Espagnol n'avait jamais été dans une position aussi favorable pour aller chercher son premier succès en F1. Bien placé à plusieurs reprises, le fils du champion du monde des Rallyes a peut-être manqué d'un peu de culot. Même s'il a assuré, à la radio, "avoir tout tenté".

Quelque chose nous dit que dans une situation inverse, Verstappen aurait tenté le coup. C'est la deuxième fois que Sainz laisse échapper un succès à sa portée, après Monza 2020. Dommage, Ferrari et Charles Leclerc en avaient besoin. Et attention à ne pas faire un blocage : 149 Grands Prix, 11 podiums mais aucun sur la plus haute marche... ça commence à faire beaucoup.

Le grand déçu : Sergio Pérez (Red Bull)

Pour Pérez, c'est déjà la fin du mirage. Requinqué après sa reconduction chez Red Bull et d'excellents résultats, le Mexicain a laissé échapper ses faux espoirs dans une casse de boîte de vitesses. Un bris peut-être causé par sa sortie de piste en qualification, samedi. Le voici repoussé à 46 points de son coéquipier, 3 unités seulement devant Charles Leclerc. Et donc de nouveau condamné à faire bouchon.

La folle série : George Russell (Mercedes)

Neuf Grands Prix, neuf arrivées dans le Top 5. Russell a conservé ses bonnes habitudes à Montréal, alors qu'il avait tenté un pari très (trop) audacieux la veille en qualification, en tentant de boucler un retour avec des slicks.

Au classement du championnat, le Britannique devance toujours Carlos Sainz. Et ne compte que 15 points de retard sur Charles Leclerc. Compte tenu de l'écart de performance pure entre la Ferrari et la Mercedes, c'est remarquable.

Le pénalisé : Fernando Alonso (Alpine)

piloter comme un kamikaze". Y compris pour conserver sa septième place devant Valtteri Bottas en toute fin de course. Un samedi de rêve, un dimanche cauchemardesque. Après avoir fait le show en qualification , Alonso a déchanté en course. L'Espagnol a souffert d'un problème de son système de récupération d'énergie qui a amputé son Alpine d'une bonne partie de sa vitesse de pointe, dès le 20e tour de course. Ce qui l'a contraint à "". Y compris pour conserver sa septième place devant Valtteri Bottas en toute fin de course.

Problème : la direction de course n'a pas apprécié ses zigzags en ligne droite et lui a infligé une pénalité de 5 secondes . De quoi le rétrograder au neuvième rang.

Le soulagé : Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

Des points, enfin ! Franchement malchanceux ces dernières semaines, Zhou a été récompensé d'une première partie de saison encourageante et studieuse. Débarrassé des problèmes de fiabilité, le Chinois s'est classé huitième, derrière son coéquipier Valtteri Botras, après la pénalité infligée à Alonso. Deux points mérités qui vont lui faire du bien.

Le bonus : La remontée de Charles Leclerc (Ferrari)

Le Monégasque n'a pas atteint son objectif, à savoir la quatrième place. Mais sur un circuit au nom d'un pilote cher aux fans de la Scuderia, Gilles Villeneuve, Leclerc a dû ravir les tifosi. Lorsqu'il est en mode attaque, le chouchou de Ferrari est probablement le pilote le plus spectaculaire.

Certaines de ses manœuvres ont valu le détour, notamment sur les deux Alpine. Et à l'entendre, essoufflé à la radio alors qu'il klaxonnait derrière Ocon, on se dit qu'il n'a vraiment rien à se reprocher.

Le malus : Les mots de Fernando Alonso (Alpine)

Le pilote d'Oviedo avait donné le sourire avec des taquineries samedi. Dimanche, il est passé à côté de sa communication. À la radio, d'abord, en réclamant un échange de position avec Esteban Ocon en prétextant qu'il avait été plus rapide "tout le week-end". Puis en zone de presse, ensuite, en répétant que les problèmes de fiabilité ne touchaient que "la voiture n°14". Étrange.

Le chiffre : 82

Avec cette nouvelle victoire, la 82e, Red Bull est devenue la cinquième écurie la plus victorieuse de l'histoire, devant Lotus (81). Quatrième, Williams est encore loin (114) mais n'avance plus.

La décla optimiste : Lewis Hamilton (Mercedes)

Red Bull et Ferrari sont un petit peu trop rapides pour nous. Mais nous nous rapprochons. Il faut que nous continuions à travailler dur pour pouvoir espérer nous battre avec ces gars là.