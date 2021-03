meilleur" que le Britannique et le Néerlandais. Deux ans après avoir quitté le paddock, Fernando Alonso va fêter son retour en Formule 1 ce week-end pour le coup d'envoi de la saison 2021 à Bahreïn. Au volant de l'Alpine F1, le double champion du monde (2005 et 2006) s'estime prêt à concurrencer Lewis Hamilton ou Max Verstappen, les favoris du championnat du monde. Dans un entretien accordé à la BBC mercredi, l'Espagnol a ainsi assuré se sentir "" que le Britannique et le Néerlandais.

"Je suis de retour en Formule 1 avec l'objectif de bien faire évidemment, et l'objectif est de pouvoir gagner des courses, en espérant me battre pour les championnats, a indiqué l'ancien pilote McLaren qui fêtera ses 40 ans le 29 juillet prochain. Ça va être génial, j'ai hâte d'y être, il y a quelques jeunes gars talentueux qui ont réalisé de belles performances dans les catégories juniors, et puis nous avons toujours les champions, qui étaient là il y a deux ans avec Lewis (Hamilton), Sebastian (Vettel), Kimi (Raïkkönen). Max Verstappen, même s'il fait partie des jeunes et de la jeune génération, il court au plus haut niveau depuis déjà cinq ans. Nous avons une grille compétitive et ce sera un défi de battre tout le monde en piste."

Fernando Alonso ne prévoit pas de "miracles" en 2021

Nous savons que cette année, ce ne sera pas possible parce que les règlements sont un peu différents, mais fondamentalement les mêmes que les années précédentes, donc je ne vois pas de miracles se produire à ce niveau. Mais en 2022, il y a une chance que la nouvelle réglementation change un peu l'ordre de la grille et nous voulons être l'une de ces équipes qui surprendra tout le monde et pour cela, nous devons travailler dur cette année", a-t-il conclu. L'Espagnol estime qu'Alpine pourrait aller se mêler à la lutte pour le titre de champion du monde l'année prochaine avec la mise en place de la nouvelle réglementation . "", a-t-il conclu.

