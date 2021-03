Canal+ : après son succès italien - le premier français depuis le GP de Monaco 1996 (ndlr : Olivier Panis) - il ne souhaite pas s'arrêter là. Le "accélère, accélère" de notre confrère Julien Fébreau, lors de la victoire de Pierre Gasly à Monza en septembre dernier, est déjà devenu un classique des commentaires du sport français. Un commentaire prêt à être répété en 2021 ? Le pilote normand a en tout cas fait part de ses ambitions dans l'émission "En pole" diffusée par: après son succès italien - le premier français depuis le GP de Monaco 1996 (ndlr : Olivier Panis) - il ne souhaite pas s'arrêter là.

"C'est sûr qu'à l'intérieur de moi, j'ai envie d'aller en chercher une deuxième si l'occasion se présente devant nous, a-t-il souligné, dans des propos relayés par le site Motorsport. L'envie elle est présente, bien sûr. Dès que j'arrive sur un Grand Prix, c'est pour donner le meilleur de moi-même et essayer d'obtenir le meilleur résultat possible... Si on a une opportunité de gagner, il faudra la saisir."

Saison 2021 Rouge Ferrari, bleu-blanc-rouge Alpine, vert Aston... : l'origine des livrées des 10 écuries IL Y A 11 HEURES

réaliste" cette saison. "C'est important de bien garder les pieds sur terre et d'être conscient de la voiture qu'on a, du potentiel qu'on a et de ne pas se tromper d'objectif. Donc c'est là où il va falloir être lucide, a-t-il indiqué. Mais c'est sûr que j'étais à mon meilleur niveau la saison dernière et pour moi, personnellement, j'ai vraiment envie de faire encore un step cette année, d'être encore plus constant, d'essayer d'aller chercher encore plus de top 10 tout au long de la saison." Le Français aura à coeur de s'illustrer d'entrée. Dès le Grand Prix de Bahreïn dimanche avec une place dans le Top 5 ? Avec 75 points au compteur, Pierre Gasly a terminé en 10e position du classement des pilotes en 2020. Ainsi, le pilote AlphaTauri prévient, il faudra être "" cette saison. ", a-t-il indiqué.." Le Français aura à coeur de s'illustrer d'entrée. Dès le Grand Prix de Bahreïn dimanche avec une place dans le Top 5 ?

Hamilton, Verstappen, Alonso, Leclerc : voici les salaires des 20 pilotes de 2021

Saison 2021 Les 5 records qu'Hamilton peut aller chercher IL Y A UNE HEURE