"Honda se renseigne sur la crédibilité de Marc et non pas sur la décision des médecins, a confié Carlo Pernat, manager de plusieurs pilotes et proche de certaines structures, à GPone. Laissez-moi vous expliquer : ils enquêtent sur la véracité de cet épisode de la fenêtre, car le problème n'est pas venu de là. Je pense que Marc est monté sur une moto et Honda ne le savait pas". Manuel Pecino, journaliste collaborant avec plusieurs médias dont Mundo Deportivo, avait également avancé cette thèse.