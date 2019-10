Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football – Ligue 1 : Rudi Garcia, favori pour succéder à Sylvinho

Laurent Blanc ne tient plus la corde. Rudi Garcia est le nouveau favori pour succéder à Sylvinho sur le banc de l'Olympique Lyonnais, selon les informations de L'Equipe. Débarqué de l'OM il y a quelques mois, le technicien de 55 ans se serait montré moins exigeant que l'ancien défenseur des Bleus sur la constitution de son staff. L'officialisation pourrait intervenir ce lundi ou mardi.

Rudi GarciaGetty Images

2. Football – Euro 2020 : La Pologne qualifiée, l'Allemagne bien placée

Il y avait la Belgique, l'Italie et la Russie, il y a maintenant la Pologne. La sélection de Jerzy Brzeczek s'est elle aussi qualifiée pour l'Euro 2020 en battant difficilement la Macédoine du Nord (2-0). Dans le Groupe C, l'Allemagne a recollé les Pays-Bas en s'imposant en Estonie (0-3) malgré l'expulsion d'Emre Can très tôt dans la partie. Accrochée au pays de Galles (1-1), la Croatie est restée en tête de la poule E.

3. Rugby – Top 14 : L'UBB se relance à la maison

Bordeaux-Bègles a relancé la machine. Battue sur la pelouse du LOU la semaine dernière, l'UBB s'est imposée avec le bonus offensif face à Clermont (42-15) en clôture de la septième journée. Les Girondins restent ainsi seuls dauphins de Lyon. Plus tôt dans la soirée, le Stade Français, lanterne rouge, s'est offert Toulon (33-30).

Top 14 - Ben Botica (Bordeaux-Bègles) contre l'ASM ClermontIcon Sport

On a aussi retenu pour vous

Football, Ligue 1 : Antoine Kombouaré devrait devenir dans les prochaines heures le nouvel entraîneur de Toulouse, selon L'Equipe.

Football, Liga : Les deux joueurs du Real Madrid, Gareth Bale et Luka Modric, se sont blessés lors du match nul entre le pays de Galles et la Croatie (1-1).

Handball – Ligue des champions : A une semaine du choc face à Barcelone, le PSG a battu Celje (27-18), s'offrant ainsi un 51e match sans défaite à domicile.

Natation – International Swimming League : Sur 50m nage libre (en petit bassin) Florent Manaudou a été devancé de huit centièmes par Caeleb Dressel, qui sera son principal adversaire aux JO.

Le tweet qui n'est plus du tout d'actualité

La vidéo de rattrapage

Vidéo - "Medvedev n’est pas le meilleur joueur du monde mais il creuse l'écart avec la Next Gen" 01:52

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football – Euro 2020 : Les Bleus sont tout près

Une ambiance bouillonnante, un climat politique tendu… C'est dans un contexte particulier que les Bleus vont tenter de valider leur qualification face à la Turquie (20h45), qui les avait battus (0-2) en juin dernier. Pour cela, l'équipe de France n'a besoin que d'une victoire, même si elle pourrait obtenir son ticket sans gagner. Didier Deschamps pourra en tout cas compter sur Lucas Hernandez, ménagé en Islande, et Thomas Lemar, probable titulaire.

Vidéo - "Pour les Bleus, ce ne serait pas commun de se qualifier aussi vite" 01:57

2. Football – Euro 2020 : L'Angleterre et le Portugal ne sont plus très loin

L'Angleterre a manqué la première occasion. Elle en a une deuxième. Battus par la République tchèque (2-1) vendredi, les Three Lions peuvent se rattraper en cas de victoire en Bulgarie (20h45) et de défaite du Kosovo face au Montenegro. Le Portugal, tenant du titre, devra s'imposer en Ukraine (20h45) et espérer que la Serbie n'en fasse pas de même en Lituanie.

3. Tennis – ATP : Trois Français à Anvers

Grégoire Barrère et Antoine Hoang peuvent rejoindre Jo-Wilfried Tsonga. En qualifications, les deux jeunes Français affrontent respectivement Paolo Lorenzo, 118e joueur mondial, et Marius Copil, 90e à l'ATP. Tsonga, lui, débute le premier tour face à Lorenzo Sonego, en soirée.