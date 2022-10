CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Football, L1 : Le PSG déroule, Mbappé et Messi régalent

Le Paris Saint-Germain n'a eu aucun mal à se défaire de l'AC Ajaccio en Corse (0-3), lors du premier match de la 12e journée. Sans Neymar, le duo Kylian Mbappé-Lionel Messi s'est régalé. Le champion du monde a inscrit un doublé et délivré une passe décisive alors que l'Argentin a fait l'exact inverse. Paris s'assure au moins de conserver son avance en tête de la Ligue 1.

2. Basket, NBA : 49 points pour Morant, Gobert chute contre Utah

Ja Morant était bouillant ce vendredi. Le meneur a planté 49 points à 17 sur 26 au tir et délivré 8 passes pour guider Memphis à Houston (122-129). Damian Lillard n'était pas en reste (41 pts) pour offrir un nouveau succès à Portland contre Phoenix (113-111). Malgré ses 9 points mais surtout ses 23 rebonds et 2 contres, Rudy Gobert n'a lui pas pu empêcher la défaite de Minnesota face à son ancienne équipe d'Utah (126-132). Si Boston a battu Miami (104-11) ou que Denver a fait tomber les Warriors (123-128) dans le sillage de Nikola Jokic (26 pts, 12 rbds, 10 pds), les Nets tiennent eux leur première victoire de la saison. Grâce à Kyrie Irving (27 pts, 5 rbds, 6 pds) et Kevin Durant (30 pts, 7 pds), Brooklyn est venu à bout de Toronto (109-105) dans un match où Pascal Siakam a été énorme (37 pts, 13 rbds, 11 pds).

3. Tennis, WTA Guadalajara : Sakkari au Masters

Maria Sakkari a arraché dans la nuit l'ultime billet pour le Masters, qui débute fin octobre au Texas. La Grecque a obtenu ce précieux sésame en battant la Russe Veronika Kudermetova 6-1, 5-7, 6-4 en quart de finale du tournoi de Guadalajara

ON A AUSSI RETENU POUR VOUS…

Formule 1, Grand Prix de F1 des Etats-Unis : Charles Leclerc (Ferrari) a réalisé le meilleur temps de la 2e séance d'essais libres. Il a devancé le Finlandais Valtteri Bottas (Alfa Romeo) ainsi que l'Italien Daniel Ricciardo au volant de la McLaren.

Moto GP, Grand Prix de Malaisie : Jorge Martin (Ducati-Pramac) a signé le meilleur temps combiné des trois séances d'essais libres, où le leader au championnat Francesco Bagnaia échoue aux portes du Top 10, derrière son rival Fabio Quartararo, 7e.

Tennis, ATP Anvers : Richard Gasquet s'est qualifié pour les demi-finales du tournoi ATP 250 d'Anvers en venant à bout du Belge David Goffin en deux sets 6-2, 7-6 (8/6).

A VOIR, À LIRE OU À ÉCOUTER SUR EUROSPORT

A 33 ans, Tessa Worley déborde toujours de motivations, dont le désir de briller en super-G et le plaisir de participer à la dynamique du ski français, au féminin. La tenante du petit globe de géant s'est confiée sur ses ambitions à Simon Farvacque et prévient : gagner dès samedi en Autriche n’est pas une obsession, avec des Mondiaux en France à l’horizon.

Worley, "encore des objectifs à remplir" et un groupe à mener : "J’ai ressenti une émulation"

Manchester United a décidé d'écarter Cristiano Ronaldo de son effectif professionnel. Cela signifie-t-il la fin de la carrière du Portugais en Europe ? A Lyon, Laurent Blanc a décidé de relancer des joueurs. Mais Houssem Aouar, Jérôme Boateng ou Rayan Cherki en profiteront-ils tous ? Enfin, Didier Deschamps décidera-t-il d'amener Paul Pogba au Qatar ? Maxime Dupuis et Martin Mosnier se penchent sur tous ces sujets brulants.

Trente-et-un ans après son départ de Montpellier, Laurent Blanc retrouve la Mosson ce samedi après-midi dans le costume de nouvel entraîneur de l'OL. Le meilleur buteur de l'histoire du club héraultais a laissé une trace indélébile au sein d'une institution qui a pris le temps de le façonner. Clément Lemaître a eu ses ex-entraîneurs et coéquipiers montpelliérains qui racontent "Le Président".

Après avoir consacré plus de trente ans de sa vie à l'AC Milan, Adriano Galliani s'apprête à retrouver "son" club, samedi, à San Siro. Mais cette fois dans le costume de dirigeant de Monza, qu'il décrit comme son "tout premier amour" dans le football. A ses côtés, Silvio Berlusconi, ancien président historique du club milanais, pourrait également être présent en tribunes. Guillaume Maillard-Pacini revient sur cette histoire singulière.

LA QUESTION DU JOUR : Worley va-t-elle lancer idéalement la saison ?

C'est l'heure de la reprise. La saison de ski alpin reprend ses droits ce week-end. Avec comme tradition Sölden, en Autriche, pour repartir du bon pied. Ce sont les femmes qui vont ouvrir le bal ce samedi matin (dès 10h00) par un géant. Avec une question : quelle championne va lancer idéalement sa saison ? On pense bien sûr à Mikaela Shiffrin, qui avait remporté cette course l'année passée avant de s'offrir le Gros Globe en fin de saison. Mais Petra Vlhova ou encore Sara Hector ne sont pas en reste. Tout comme bien sûr Tessa Worley. La Française, vainqueure d'un second globe de slalom géant la saison dernière, avait un "bon rhume" cette semaine mais compte bien briller dès la reprise de la Coupe du monde.

(Avec AFP)

