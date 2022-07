CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE MANQUÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Football, Mercato : Koundé, direction le Barça

Ce n'était plus qu'une question de temps. Et comme prévu, Jules Koundé va bien rejoindre le FC Barcelone. Comme annoncé jeudi soir, l'international tricolore fait l'objet d'un accord entre le club catalan et le FC Séville. Ne reste plus que la visite médicale et le contrat à signer, ce qui ne semble plus être qu'une formalité.

Messi de retour au Barça, ça sert à quoi ?

2. Tennis - ATP Umag : Alcaraz, 40e rugissante

Il continue d'éblouir le circuit. L'Espagnol Carlos Alcaraz, N.5 mondial, a remporté jeudi sa 40e victoire de l'année en battant le Slovaque Norbert Gombos (6-2, 6-3) pour son entrée en lice au 2e tour du tournoi de Umag, dont il est le tenant du titre. Adrian Mannarino, lui, a obtenu une belle qualification en quart de finale à Atlanta.

3. Football - Mercato : Ronaldo, la nouvelle piste

Bien décidé à quitter Manchester United, Cristiano Ronaldo semble prêt à étudier toutes les portes de sortie. La dernière mène au Sporting CP, là où CR7 a débuté. Mais est-ce vraiment possible ?

F1 - Saison 2022 : Sebastian Vettel va faire ses adieux à la F1. Jeudi, le pilote allemand a annoncé sa future retraite en fin de saison. Le quadruple champion du monde ne s'en cache pas, ne pas pouvoir se battre pour la victoire lui ont fait perdre le goût de la compétition.

"Les deux Mercedes ont devancé une Red Bull à la régulière, ça marque un avant et un après en 2022"

Cyclisme - Tour de France femmes : Lorena Wiebes a impressionné. La Néerlandais a remporté, au sprint, la cinquième étape, jeudi. Portrait.

Football - Serie A : C'est une affaire qui secoue le club du Torino. Mercredi, le club italien a vécu une zone de turbulences inattendue du côté de Waidring (Autriche), où Davide Vagnati, le directeur sportif des Granata et Ivan Juric, l'entraîneur, en sont presque venus aux mains3

Golf - Rocket Mortgage Classic : L'Américain Tony Finau a réussi huit birdies dans un 64 presque sans faute jeudi, partageant la tête du Rocket Mortgage Classic de Detroit avec le Canadien Taylor Pendrith, au premier tour de ce tournoi comptant pour le circuit professionnel américain de golf. (Avec AFP)

Cyclisme - Clasica San Sebastian : Wout van Aert et Jonas Vingegaard enrhumé", vont ainsi "prendre du repos". Tiesj Benoot, l'Australien Chris Harper et le Néerlandais Tom Dumoulin seront toutefois de la partie. : Wout van Aert et Jonas Vingegaard ne seront pas au départ samedi de la Clasica San Sebastian , a annoncé jeudi la formation Jumbo. Le vainqueur du Tour de France et le Belge, qui est "", vont ainsi "". Tiesj Benoot, l'Australien Chris Harper et le Néerlandais Tom Dumoulin seront toutefois de la partie.

Vingegaard à Pogacar : "Merci pour ce formidable combat"

La troisième série de la demi-finale a été compliquée pour les Bleus au Danemark jeudi. Les Tricolores ont été dominé par la République tchèque (6-3). Si Dimitri Bergé a assuré la deuxième place, David Ballego n'a, lui, rien pu faire, quatrième. Plus tard dans la soirée, les Bleus seront finalement éliminés en finale de qualification par la Grande-Bretagne. Suivez le Speedway sur Eurosport.

La France dominée par la République tchèque dans sa série

Cyclisme - Tour de France 2022 : Une 6e étape pour une baroudeuse ?

Une dernière cote, celle de Boersch, à moins de 10 km de l'arrivée pourrait permettre à une baroudeuse de s'échapper pour aller chercher la victoire entre Saint-Dié-Des-Vosges et Rosheim, vendredi. Suivez le Tour de France femmes sur Eurosport

Le profil de la 6e étape : Les baroudeuses à l'honneur ?

Speedway des Nations : Demandez le programme !

Le Speedway, ça continue ce vendredi sur Eurosport. Ce vendredi, à partir de 18h50, ne manquez pas une nouvelle épreuve de cette incroyable compétition ! Pour vous abonner, c'est ici

