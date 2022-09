Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Cyclisme – Championnat du monde : La reine Van Dijk

2. Rugby – Top 14 : Toulouse perd la tête à Pau

2. Football – Affaire Pogba : Mathias Pogba incarcéré

L'affaire Pogba a pris une nouvelle dimension. Présenté à un juge d'instruction, Mathias Pogba a été placé en détention provisoire dans le cadre de l'enquête sur les extorsions dont son frère Paul, star de l'équipe de France, aurait été victime. Selon une source judiciaire, quatre autres suspects, âgés de 27 à 36 ans, ont également été mis en examen et incarcérés.

Nous avons aussi retenu pour vous

Boxe : Saul "Canelo" Alvarez a remporté le 3e combat l'opposant à son grand rival Gennady Golovkin, par décision unanime, à Las Vegas, demeurant le champion incontesté des super-moyens.

Rugby – Rugby Championship : L'Afrique du Sud a pris la tête du classement grâce à sa victoire face à l'Argentine (36-20).

Football – Ligue 2 : Irrésistible, Sochaux a aligné une sixième victoire de rang en dominant Nîmes (3-1) et conserve la tête du classement.

A voir, lire ou écouter sur Eurosport

OL – PSG, c'est le duel entre les deux équipes qui ont dominé le championnat de France au cours de ce siècle. Et leur rendez-vous au Groupama Stadium soulève quelques questions. L'avenir de Peter Bosz , sous pression après deux défaites consécutives en championnat. Mais aussi le niveau réel de Paris, guère convaincant face à Brest la semaine passée et le Maccabi Haïfa mercredi en Ligue des champions. A-t-on vu ce PSG plus beau qu'il ne l'est ? Nos experts de la Stream Team vous répondent.

Outre OL - PSG, il y aura deux autres très belles affiches en soirée. On commence par le derby de Madrid entre l'Atlético et le Real. On ne vous dira certainement pas de ne pas suivre la première période. Mais on va vous donner une raison de ne manquer la seconde sous aucun prétexte.

Et puis il y le choc des nostalgiques entre Milan et Naples, et les souvenirs d'une époque où Diego Maradona luttait contre le légendaire trio néerlandais van Basten-Gullit-Rijkaard. L'Argentin n'est plus là, mais les Napolitains ont une nouvelle idole à chérir pour rêver de faire tomber le champion d'Italie.

L'un des autres temps forts du jour, c'est le duel entre Fabio Quartararo et Francesco Bagnaia au Grand Prix d'Aragon (14h00). Le Français n'a plus que 30 longueurs d'avance sur l'Italien au classement du Championnat du monde et s'élancera de la deuxième ligne avec sa Yahama, tandis que le pilote Ducati a signé un tour canon pour prendre la pole. "El Diablo" est prêt à se battre … Mais au fait, vous saviez qu'il n'avait pas le permis moto ?

La question du jour : Un jour inoubliable dans l'histoire du basket français ?

L'histoire serait tellement belle. Parce que la France était tombée sur ses Bleus après leur défaite face à l'Allemagne pour débuter l'Euro Basket. Parce que les Tricolores ont magnifiquement réagi, réussi l'impossible face à la Turquie en 8e et l'Italie en quart, avant de valider leur montée en puissance par une démonstration face à la Pologne. Parce qu'en face, c'est l'Espagne, un nom qui suffit à raviver de nombreux souvenirs , et pas forcément les meilleurs. Surtout parce qu'au bout, il y a peut-être un deuxième sacre continental. Cette histoire, c'est désormais à Rudy Gobert et ses coéquipiers de l'écrire en lettres majuscules.

