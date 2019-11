Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Basketball – NBA : Les Celtics et les Lakers s'en sortent

Non sans difficulté, les Celtics et les Lakers enchaînent. Leader de la conférence Est, Boston est venu à bout de Warriors malades (100-105) grâce à son rendement de son trio Jayson Tatum – Jaylen Brown – Kemba Walker. Un bon LeBron James (29 points, 4 rebonds, 11 passes) et un énorme contre d'Anthony Davis juste avant le buzzer ont permis à Los Angeles de battre Sacramento (99-97). James Harden (44 points) a encore guidé Houston, face aux Pacers (111-102).

2. Tennis – Masters : Zverev passe, Nadal à la trappe

Alexander Zverev a tenu bon. Contraint de s'imposer face à Daniil Medvedev – déjà éliminé – pour se qualifier pour les demi-finales, l'Allemand a réussi son coup. Vainqueur en deux sets accrochés (6-4, 7-6), le tenant du titre a ainsi écarté Rafael Nadal. L'Espagnol a décroché deux succès, comme le 7e joueur mondial et Stefanos Tsitsipas, lui aussi qualifié, mais il a perdu plus de sets.

Vidéo - Zverev a tenu bon face aux fulgurances de Medvedev 02:16

3. Football – Qualifications Euro 2020 : La Finlande et la Suède y seront

Deux de plus ! La Finlande et la Suède ont, elles aussi, composté leur ticket pour l'Euro 2020. Les coéquipiers de Teemu Pukki ont facilement battu le Lichtenstein (3-0) et ainsi sécurisé la deuxième place de la poule J. Dans ce groupe, l'Italie a poursuivi son sans-faute en s'imposant en Bosnie (0-3). Dans la poule F, le pays scandinave a gagné en Roumanie (0-2), qui ne peut plus rattraper son bourreau. Déjà qualifiée, l'Espagne a cartonné Malte (7-0). Tout reste à faire dans la poule D, après les succès du Danemark devant Gibraltar (6-0) et de la Suisse face à la Géorgie (1-0).

Vidéo - La France est-elle l'immense favorite de l'Euro 2020 ? 03:17

4. Rugby – Champions Cup : Toulouse renversant

L'entrée en matière fut difficile. Mais Toulouse a bien débuté sa campagne européenne. Au Kingsholm Stadium, les Toulousains se sont offerts Gloucester (20-25) alors qu'ils étaient rentrés au vestiaire avec du retard (20-9). La détermination et le repositionnement de Romain Ntamack dans le second acte ont fait la différence.

Champions Cup - Joe Simpson (Gloucester) s'échappe pour incrire un doublé contre ToulouseIcon Sport

On a aussi retenu pour vous

Football – Qualifications Euro Espoirs : Les Bleuets ont dû attendre un penalty d'Odsonne Edouard pour venir à bout de la Géorgie (3-2) et prendre la tête de leur groupe.

Boxe – WBA : Après un an sans boxer, le Français Arsen Goulamirian a conservé son titre mondial des lourds-légers en battant Kane Watts par KO à la 4e reprise, à Bercy.

Vidéo - Assuré de terminer l'année numéro 1 mondial, Nadal a reçu son trophée 04:04

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Tennis – Masters : Qui pour la finale ?

Bien malin celui qui peut donner, avec certitude, l'identité des deux joueurs qui disputeront la finale du Masters. Convaincant depuis le début de la compétition, Stefanos Tsitsipas affronte un Roger Federer qui a retrouvé un nouveau de jeu époustouflant face à Novak Djokovic (15h00). Dominic Thiem s'était aussi payé le Serbe et défie Alexander Zverev, le tenant du titre (21h00). Faites vos jeux !

Roger FedererGetty Images

2. Rugby – Champions Cup : Revoilà Clermont

Vainqueur de la Challenge Cup la saison dernière, mais jamais titré dans la plus importante des compétitions européennes malgré trois finales (2013, 2015, 2017), Clermont ouvre une nouvelle campagne dans une poule homogène. Les Jaunards reçoivent les Harlequins avec de l'ambition (18h30).

3. Formule 1 – Grand Prix du Brésil : Ferrari pour dissiper le doute

Ferrari est en mission. Décevante au Mexique et soupçonnée de tricherie par Red Bull, la Scuderia doit démontrer qu'elle est toujours performante. Cela passera par une bonne séance de qualification, ce samedi, à Interlagos (19h00). Mais Mercedes a bien caché son jeu lors des essais, vendredi. Et il faudra aussi compter sur l'écurie autrichienne.

Vidéo - "Godasse de plomb" maudit, Montoya fauché, Verstappen furax : Le top des imprévus du GP Brésil 01:28

4. Football – Qualifications Euro 2020 : La Croatie est proche

Un nul. Voilà ce qu'il faut à la Croatie, qui affronte la Slovaquie (20h45), pour obtenir un ticket pour l'Euro. Dans le groupe C, les Pays-Bas et l'Allemagne peuvent aussi plier l'affaire. Les Néerlandais se déplacent en Irlande du Nord (20h45) qui a tenu bon jusqu'ici, alors que l'Allemagne doit faire de sa confrontation face à la Biélorussie (20h45) une formalité. Un succès face à la Macédoine du Nord permettra à l'Autriche d'accompagner la Pologne. Dans le groupe I, la Belgique peut sécuriser sa première place, en Russie.