1. Basket - Euro : La France déroule et disputera l'or à l'Espagne

Cette fois, pas de frayeur. Après deux rencontres à élimination directe gagnées en prolongation, l’équipe de France a dominé de la tête et des épaules la Pologne, vendredi, en fin d’après-midi. Un succès 95-54 acquis à Berlin, qui propulse les Bleus en finale. Ils y affronteront dimanche leur meilleur ennemi : l'Espagne , qui a battu l'Allemagne (96-91).

2. Football - L1 : Lorient continue de carburer

Ces Merlus ont de la suite dans les idées. Lorient s'est imposé ce vendredi sur la pelouse d'Auxerre ( 1-3 ), en guise de lancement de la 8e journée. Forts d'une quatrième victoire de rang, les hommes de Régis Le Bris se retrouvent à égalité de points avec le PSG et l'OM en tête de la Ligue 1 . L'AJA est 14e.

3. Football - L1 : Campos pas satisfait du mercato parisien

Sur Eurosport FC, l'actu football ne s'arrête jamais. Vendredi, c'est le moment du FC Stream Team avec Maxime Dupuis et Martin Mosnier aux manettes. Les chances de disputer le Mondial d'Olivier Giroud, le niveau du PSG et le duo Payet-Tudor sont au programme de ce podcast.

Roger Federer, encore. On prolonge le plaisir concernant le "Maestro". Son élégance a contribué à en faire une légende du tennis, mais ce statut repose aussi sur des victoires à la pelle. Avec notre partenaire Jeu, Set et Maths, voici quelques statistiques qui illustrent sa carrière exceptionnelle.

1. Football - L1 : Suite de la 8e journée

La Ligue 1 garde ses droits pour un week-end encore, avant une fenêtre internationale. Ce samedi, le LOSC est le mieux classé parmi les quatre clubs de sortie. Lille (8e) accueille Toulouse (11e) à 21h . Avant cela, Montpellier (10e) et Strasbourg (17e) auront croisé le fer à 17h. L’OM et le PSG joueront respectivement face à Rennes et à Lyon, dimanche.