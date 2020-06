La Juventus n’a pas marqué contre l’AC Milan (0-0) mais elle s’est malgré tout qualifiée pour la finale de la Coupe d’Italie. Ce samedi, c’est le FC Barcelone qui reprendra le chemin du terrain, du côté de Majorque (22h). Entre-temps, d’autres événements seront à suivre en direct, dont deux tournois de tennis particulièrement attendus en ces temps de disette : l’UTS et l’Adria Tour.

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Coupe d’Italie : La Juve s’en sort sans briller

Après plus de trois mois d’arrêt, le football effectuait son grand retour dans la Botte vendredi soir, avec une demi-finale retour de Coupe d’Italie entre la Juventus Turin et l’AC Milan. Pour le retour des buts, il faudra néanmoins attendre encore un peu car cette rencontre s’est terminée sur un score nul et vierge (0-0) favorable aux Bianconeri, qui avaient eu le mérite de marquer à l’aller (1-1).

Cristiano Ronaldo a raté un penalty et Ante Rebic, qui a imité Nigel de Jong, a été expulsé dans la foulée (15e), laissant les Rossoneri en infériorité numérique pendant 75 minutes. En finale, la Vieille Dame affrontera soit Naples, soit l’Inter Milan, qui s’affrontent ce samedi soir (21h).

Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) verschoss gegen den AC Mailand einen Handelfmeter Crédits Getty Images

2. Football - Liga : Valence peut pester, Getafe passe à côté

Il ne restait qu’une poignée de secondes à jouer à Mestalla lorsque l’ancien Lyonnais Mouctar Diakhaby a accroché la chaussure de Ruben Vezo dans la surface valencienne. Gonzalo Melero a transformé le penalty au bout du temps additionnel (98e) et Levante, pourtant réduit à dix, a contraint Valence au partage des points (1-1). Septièmes, les Merengots ont ainsi raté l’occasion de revenir à une longueur de Getafe (5e), qui s’était incliné à Grenade un peu plus tôt (2-1).

On a aussi retenu pour vous

Football - Bundesliga : Grâce à un doublé de Dani Olmo en début de partie, le RB Leipzig s’est imposé sur le terrain d’Hoffenheim en ouverture de la 31e journée (0-2).

Basketball - Jeep Elite : L’ASVEL a enregistré la signature d’Allerik Freeman, arrière américain de 25 ans.

Golf - Charles Schwab Challenge : A Forth Worth, Harold Varner III résiste à Jordan Spieth et Rory McIlroy et occupe toujours la première place à l’issue du deuxième tour.

Football - Süperlig : l’ex-Marseillais Luiz Gustavo a trouvé la faille en toute fin de match et Fenerbahçe, à dix pendant près de 80 minutes, a renversé Kayserispor (2-1).

La vidéo de rattrapage

A voir sur Eurosport

Plusieurs événements en direct seront à suivre sur les antennes d’Eurosport ce samedi ! Le tennis d’une part, avec l’Adria Tour et l’UTS (voir plus bas), mais aussi les 24 Heures du Mans virtuelles, dont le départ sera donné à 14h30.

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd’hui

1. Football - Liga : Au tour du Barça

Un jour après la Juventus Turin et 24 heures avant le Real Madrid, c’est au tour d’un autre grand d’Europe, en l’occurrence le FC Barcelone, de revenir sur le devant de la scène footballistique. Leaders du classement, les Blaugrana se rendent à Majorque ce samedi soir (22h). Un temps incertain, Lionel Messi sera bien du déplacement dans les Baléares. Tout comme Luis Suarez, remis de sa blessure au genou droit.

2. Tennis - Adria Tour/UTS : Djokovic, Thiem, Paire, Pouille… les revoilà !

En attendant d’y voir plus clair concernant le calendrier ATP, les meilleurs joueurs du circuit retrouvent les courts à l’occasion de tournois d’exhibition. A Belgrade, Novak Djokovic, Dominic Thiem et Alexander Zverev (entre autres) seront sur le pont pour disputer la première journée de l’Adria Tour, qui se poursuivra jusqu’au 5 juillet prochain. A Sophia-Antipolis, Lucas Pouille, Benoît Paire ou encore Stefanos Tsitsipas prendront part à l’Ultimate Tennis Showdown. Deux rendez-vous qui seront à vivre en direct sur les antennes d’Eurosport.

3. Football - Bundesliga : Le Bayern y est presque

Solidement installé sur le trône, le Bayern Munich pourrait décrocher son 8e titre consécutif de champion d’Allemagne dès ce samedi. Il faudrait pour cela que le Borussia Dortmund perde chez le Fortuna Düsseldorf en milieu d’après-midi (15h30) et que les Bavarois - privés de Robert Lewandowski et Thomas Müller, suspendus - disposent du Borussia Mönchengladbach dans la foulée (18h30).

Kingsley Coman Crédits Getty Images

