1. Football – Ligue des champions : Paris a eu chaud avant de climatiser le Bayern

Sous la neige bavaroise, le Paris Saint-Germain a fait mieux que remplir sa mission. Les hommes de Mauricio Pochettino se sont imposés chez le champion d'Europe, le Bayern Munich (2-3), en quart de finale aller grâce à son duo vedette Mbappé (doublé) – Neymar (deux passes décisives). Le PSG a pourtant longtemps subi. Mais il n'a pas craqué et prend une belle option pour les demi-finales. Le club de la capitale espèrera récupérer Marquinhos, sorti sur blessure après avoir marqué le deuxième but des siens.

"Au Parc des Princes, le PSG ne pourra pas se permettre le même scenario"

2. Tennis – Roland-Garros : le report d'une semaine acté ce jeudi ?

Un peu de patience avant Roland ? C'est le scénario qu'a choisi la Fédération Français de tennis. Selon L'Equipe, l'instance devrait très rapidement officialiser le report des Internationaux de France d'une semaine, du 30 mai au 13 juin. Cette décision, qui tient du pari afin d'accueillir plus de public sans garantie sanitaire, pourrait avoir de sérieuses conséquences sur le reste du calendrier de la saison, et notamment sur la saison sur gazon. L'annonce pourrait avoir lieu dès ce jeudi.

"Wimbledon pourrait s'opposer au report de Roland-Garros"

3. Handball – Ligue des champions : l'exploit majuscule de HBC Nantes !

On ne donnait pas forcément cher du H, le club nantais, battu en huitièmes de finale aller d'un but à la maison par Kielce, l'un des grands favoris de la compétition. Mais en Pologne, la formation de Loire-Atlantique a livré une prestation majuscule pour s'imposer de trois buts (31-34) et décrocher sa place dans le Top 8. Celle pour le Final 4 se jouera contre Vesprem ou le Vardar Skopje.

Et en plus Nantes a ménagé le suspense : le résumé d'une performance XXL

On a aussi retenu pour vous

Football – Ligue des champions : la lourde chute en Premier League le weekend dernier est oubliée pour Chelsea. En revenant sur la scène européenne, la formation de Thomas Tuchel a retrouvé sa solidité et son efficacité pour l'emporter à l'extérieur devant Porto (0-2).

Football – Coupe de France : Canet-en-Roussillon (N2) s'est qualifié pour les quarts de finale en battant Boulogne (0-1), pensionnaire de National. Le tombeur de l'OM plus tôt dans la compétition partage le rôle de Petit Poucet avec Rumilly Vallières, facile vainqueur du Puy (4-0), autre formation de National 2. Du côté des professionnels, ça passe aussi mais c'était juste : Montpellier s'est imposé d'une courte tête (0-1) devant Châteaubriant (N2), Toulouse a battu Saumur (N3) avec difficulté (1-2), et Angers a assuré le service minimum à Sedan (0-1).

Canet-en-Roussillon poursuit sa belle route : après l'OM, Boulogne-sur-Mer tombe à son tour

Basketball – Ligue des champions : Strasbourg s'est qualifié pour le Final 8 en s'imposant à domicile contre les Turcs d'Ankara 91 à 81. Un petit miracle après avoir perdu ses trois premiers matches du Top 16.

Tennis – Roland-Garros : selon les informations de RMC Sport, Amazon, qui diffusera dix matches en night session lors de la prochaine édition de Roland-Garros, voulait proposer dix rencontres du tableau messieurs. Dans la soirée, le tournoi a précisé que sa programmation serait équitable entre les tableaux dames et messieurs.

Football – Ligue 1 : expulsé en fin de match lors de la défaite du PSG face au LOSC (0-1), samedi dernier, Neymar a été suspendu trois rencontres par la Commission de Discipline de la LFP. Le Brésilien a écopé de deux matches ferme et un avec sursis.

Tennis – WTA Charleston : Alizé Cornet continue son chemin. La Niçoise a disposé de la Belge Elise Mertens, tête de série numéro 7, en deux manches (7-5, 6-3), au 2e tour, et s'est qualifiée pour les 8es.

Football – Serie A : l'Inter Milan avait une nouvelle occasion d'augmenter son avance en tête du championnat et il ne l'a pas raté en battant Sassuolo ce mercredi (2-1). La Juventus Turin remonte pour sa part sur le podium après sa victoire dans le choc contre Naples (2-1).

Basketball – NBA : Le duel des cadors de la Conférence Ouest a tourné en la faveur de Phoenix, deuxième, vainqueur sur leur parquet de Utah, leader, en prolongations (113-117). Les Brooklyn Nets ont fêté comme il se doit le retour aux affaires de Kevin Durant avec un net succès sur New Orleans (139-111).

La vidéo de rattrapage

Ils sont les deux meilleurs grimpeurs du monde et l'ont encore prouvé sur la difficile arrivée de la troisième étape du Tour du Pays basque, Primoz Roglic et Tadej Pogacar se sont livrés un nouveau duel. Celui-ci a tourné en faveur du plus jeune, vainqueur du jour, quand son aîné conserve la tête du classement général.

Roglic-Pogacar, nouveau chapitre de l'affrontement : le résumé de la 3e étape

Le podcast : Poulain Raffûte avec Henry Chavancy

Qui de mieux que Henry Chavancy pour nous parler de son Racing 92 ? Même gravement blessé à l'épaule, il a tenu à maintenir cet entretien pour en parler avec nous et c'est tout à son honneur...

Le programme de la journée

1. Football – Coupe de France : Red Star – OL, qui sera le dernier qualifié ? (19h00)

Suite et fin des huitièmes de finale de la Coupe avec une affiche riche en histoire dans le football français. D'un côté, le Red Star (National), son stade Bauer et son envie de prouver face aux gros. De l'autre, l'Olympique Lyonnais, en course pour le podium en Ligue 1 mais qui rajouterait bien une Coupe à son palmarès. Qui sortira vainqueur ?

2. Cyclisme – Tour du Pays Basque : la chance aux audacieux… à moins que (à partir de 12h45)

Entre Vitoria-Gasteiz et Hondarribia, la route ne sera – comme souvent dans le Pays Basque – pas plate ce jeudi. La quatrième étape a le profil idéal pour sourire à des échappés capables de grimper. A moins qu'un favori ne se sente fort et ne tente un numéro dans le terrible Erlaitz (4 kilomètres à 10,3%) à 23 kilomètres de l'arrivée. Au vu de la forme du duo Primoz Roglic – Tadej Pogacar, on ne peut jurer de rien, sauf d'un beau spectacle !

3. Handball – Ligue des champions : le PSG pour imiter Nantes ? (20h45)

Ce ne devrait être qu'une formalité pour le Paris Saint-Germain. Très facile vainqueur à l'aller à Celje (24-37), les Parisiens jouent ce soir le match retour à la maison. L'occasion donnée de faire tourner dans un calendrier bien chargé et de donner de l'expérience à certains joueurs, comme la révélation Dylan Nahi, excellent à l'aller (10 buts)

4. Football – Ligue Europa : Man U sur sa lancée, la Roma et Arsenal pour sauver leur saison (21h00)

Les quarts de finale aller de la C3 ne vont pas manquer de piquant dans la soirée. Certains comme Manchester United (en déplacement à Grenade), deuxième de Premier League et tombeur de l'AC Milan au tour précédent voudront confirmer leur bel exercice sur la scène européenne. D'autres comme l'AS Rome (qui va chez l'Ajax Amsterdam), dernier club italien en lice en Coupes d'Europe, ou Arsenal (face au Slavia Prague) en grande difficulté en championnat voudront se redonner des couleurs.

