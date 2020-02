Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue 1 : Paris, un feu d’artifice (inquiétant ?) avant la C1

Un nul spectaculaire à défaut d’être rassurant. A trois jours d’aller défier Dortmund en huitième aller de C1, le PSG a fait 4-4 sur la pelouse d’Amiens (19e) en début de soirée samedi. Menés 3-0, puis devant au score, les Parisiens ont été rejoints dans le temps additionnel de ce match de la 25e journée d’une Ligue 1 dont ils occupent toujours, nettement, la première place.

Dans les matches de 20h, il était surtout question de course au maintien. Bonne opération dans celle-ci pour Nîmes (17e), vainqueur à domicile face à Angers (1-0), au contraire de Toulouse (20e), qui coule : défaite à la maison face à Nice, 0-2. Résultat correct pour Dijon (18e), qui a ramené un point de Bordeaux (2-2) et pour Metz (15e), qui en a fait de même de son déplacement à Nantes (0-0).

Vidéo - Le coup de gueule de Tuchel : "C'est la vie, c'est le foot" 01:38

2. Basketball - NBA : Cette fois, c’est Jones Jr qui grille Gordon

Deux trophées sur trois pour le Heat : Bam Adebayo a remporté dans la nuit de samedi à dimanche (heure française) le Skills Challenge, tandis que son coéquipier Derrick Jones Jr s’est adjugé un concours de dunk de haut niveau, dans le cadre du NBA All-Star week-end à Chicago. Jones Jr, 2e en 2017, s’est imposé 198-197 en finale face à un Aaron Gordon déjà passé tout près de la victoire en 2016, face à Zach LaVine.

En conférence de presse, Gordon – notamment auteur d’un dunk en passant par-dessus Tacko Fall (2,26 m) qui ne lui a rapporté "que" 47 points sur 50 – s’est estimé lésé. L’ailier du Magic a même suggéré qu’il était temps pour lui de se mettre au concours de 3-pt. Celui-ci a quant à lui été gagné par Buddy Hield (Kings), avec deux scores de 27. En finale, il a dépassé Devin Booker (Suns) sur son dernier tir.

3. Tennis - ATP 500 Rotterdam : Monfils rend encore une belle copie

Gaël Monfils n’a toujours pas perdu de set cette année à Rotterdam. En demi-finale samedi soir, le Français a triomphé de Filip Krajinovic : 6-4, 7-6(5). C’est son huitième match remporté d’affilée sur le circuit. Pour la passe de neuf, et effectuer un doublé dans la cité néerlandaise, il lui faudra battre Félix Auger-Aliassime (voir suite).

Vidéo - Monfils - Krajinovic : Le résumé 03:45

4. Rugby - Top 14 : Le Stade français a eu chaud

Le Stade français Paris a décroché un succès précieux à domicile, samedi soir. Il s’est imposé dans le cadre de la 15e journée, à la sirène, face à La Rochelle (21-20). C’est Nicolas Sanchez qui a marqué l’essai libérateur. Pour son retour sur la pelouse de son ancien club, Jules Plisson a récolté un carton jaune décisif, négativement, en fin de rencontre.

Avant les matches de dimanche, les Parisiens occupent le 11e rang, seulement 2 points devant le SUA, dernier. Parmi les autres résultats de samedi, on note la victoire à domicile de l’UBB face au LOU (37-19), qui permet aux Girondins de prendre la tête du championnat.

Top 14 - Alex Arrate (Stade français) marque sous les yeux de Kylan Hamdaoui face à La RochelleIcon Sport

On a aussi retenu pour vous

Basketball - NBA : Le trophée de MVP du All-Star Game portera dorénavant le nom de Kobe Bryant Award. Le commissioner de la NBA, Adam Silver, a annoncé samedi ce changement d'appellation en l'honneur de Kobe Bryant, mort le 26 janvier dernier dans un accident d'hélicoptère.

Football - Premier League : 76 points sur 78 possibles. C’est le bilan, hallucinant, de Liverpool après 26 journées. Samedi, c’est Norwich qui a été la victime des Reds, à l’issue d’un match serré : 0-1, but de Sadio Mané dans le dernier quart d’heure.

Football - Serie A : L’Atalanta (4e) fait mal à la Roma (5e), dans la course à la quatrième place. Le club de Bergame a battu la Louve samedi soir à domicile, dans le cadre de la 24e journée (2-1). Un succès qui lui octroie six points d’avance sur son adversaire du soir.

Basketball - Leaders Cup : On connaît l’affiche de la finale. En demies samedi à Marne La Vallée, Villeurbanne à atomisé Boulogne-Levallois (88-59), alors que Dijon a décroché la victoire sur le fil face à Monaco, à l’issue d’une partie haletante (83-81).

Cyclisme - Tour de Colombie : Juan Sebastian Molano (UAE) a encore dominé Alvaro Hodeg (Deceuninck – Quick-Step) ce samedi, pour s’adjuger un troisième bouquet au sprint. Il a remporté la 5e étape à Zipaquira. Sergio Higuita (EF) garde la tête du général.

Tennis - ATP250 New-York : L'affiche de la finale est connue depuis samedi soir : ce sera Kyle Edmund (tombeur de Miomir Kecmanovic) contre Andreas Seppi (qui a battu Jason Jung). Coup d'envoi de cette finale prévu ce dimanche à 22h (heure française).

Sport auto - Formule E : Mitch Evans (Panasonic Jaguar Racing) a fait coup double samedi : victoire lors du ePrix de Mexico, troisième manche de la saison 2019-2020, et prise de pouvoir au général. Double champion du monde en titre, Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) a pris la 4e place.

Golf - PGA Tour - Genesis Open : Adam Scott a effectué une grosse performance samedi en Californie, lors du 3e tour, se hissant en tête ex-aequo avec Matt Kuchar et Rory McIlroy, grâce à une carte de 67. Tiger Woods, en grande difficulté, en a rendu une de 76. Il est seulement 63e.

Le tweet

Avec 15 points, Trae Young a (plutôt bien) pris la dernière place du concours de 3-pt du All-Star week-end cette nuit.

La vidéo de rattrapage

Vidéo - Théaux ironise sur sa blessure : "Je pensais être invincible" 04:44

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Biathlon - Mondiaux : Fillon Maillet et Fourcade à la poursuite de Loginov

Ce dimanche, c’est jour de poursuites à Anterselva. Marte Olsbu Roiseland débutera la course dames à 13h, 7 secondes avant Susan Dunklee. Même écart côté messieurs, à partir de 15h15, entre Alexander Loginov et Quentin Fillon Maillet. Martin Fourcade partira quant à lui avec 20 secondes de retard sur la tête, juste devant les frères Boe.

2. Tennis - ATP 500 Rotterdam : Choc de générations entre la Monf’ et F2A

Deux de suite pour Gaël Monfils ? Le Français de 33 ans, 9e mondial, affronte dimanche Félix Auger-Aliassime (21e) en finale à Rotterdam, où il est tenant du titre. Cela, une semaine après avoir décroché son neuvième tournoi à Montpellier. Le jeune Canadien (19 ans) est quant à lui en quête d’un premier trophée sur le circuit ATP. Un évènement à suivre sur Eurosport Player, à partir de 15h30.

Vidéo - Monfils : "Contre Félix, ça va être sympa, il est très talentueux" 01:25

3. Football - Ligue 1 : Le duel des dauphins

L’OM, dauphin du PSG après 24 journées, se déplace sur la pelouse du LOSC, 2e du championnat la saison passée, ce dimanche à partir de 21h. Les Phocéens peuvent mettre leur adversaire du soir (4e) à 12 points. Mais pour cela, il leur faudra gagner sans Dimitri Payet. Rennes, qui complète pour l’instant le podium, joue à Reims à 17h, en même temps que Saint-Etienne à Brest. Plus tôt, dès 15h, l’OL reçoit Strasbourg.

Vidéo - L’OM n'ira pas à Pierre-Mauroy pour défendre : "L’objectif est de mettre Lille à 12 points" 01:29

4. Rugby - Top 14 : Lanterne rouge et bond en jeu

Agen (14e) reçoit Castres (13e) dans un match qui peut changer le visage de la saison des deux clubs. Une victoire est synonyme de 10e place. Coup d’envoi de cette pénultième rencontre de la 15e journée à 12h30. La Paris la Défense Arena sera ensuite le théâtre d’un alléchant Racing 92 - Toulouse à 16h50. Les deux formations sont à la lutte pour une qualification en phase finale.

5. Basketball - NBA : Un All-Star game particulier

Suite et fin du All-Star week-end NBA, avec le match des étoiles dans la nuit de dimanche à lundi à Chicago. La Team Giannis affronte la Team LeBron à partir de 2h, heure française. L’évènement sera parsemé d’hommages à Kobe Bryant et l’une de ses filles, Gianna, morts le 26 janvier dans un accident d’hélicoptère entraînant le décès de 9 personnes. Les joueurs de l’équipe d’Antetokounmpo porteront notamment le n°24 en l’honneur de Kobe. L’équipe de James sera dotée du n°2, celui de Gianna.

Mais aussi : Le slalom dames à Kranjska Gora (première manche à 10h15, deuxième à 13h45), la 4e et dernière étape du Tour de la Provence (arrivée prévue entre 15h30 et 16h). Le choc Lazio-Inter (20h45), les matches de la Juventus face à Brescia (15h), du Bayern à Cologne (15h30) et du Real Madrid contre le Celta (21h).