Les regrets de Rennes et Saint-Etienne, Neymar, Fed Cup : l'actu sur un plateau

Ce que vous avez peut-être manqué entre hier soir et ce matin

1. Football - Ligue Europa : Difficile soirée pour Rennes et Saint-Etienne

Pas d'exploit pour Rennes cette année en Ligue Europa. En perdant contre Cluj (0-1) jeudi, les Rouge et Noir ont définitivement perdu leurs chances de participer au prochain tour de la compétition. Le seul but de la rencontre a été marqué par Mario Rondon en toute fin de match. Rennes cumule un point en quatre matches. Du côté des Verts, l'heure n'est pas encore à l'élimination, mais plutôt à la frustration. L'AS Saint-Etienne menait 2-0 à Oleksandriya (Khazri, 24e et Camara, 72e), mais a finalement concédé le nul dans les dernières minutes du match. Les hommes de Claude Puel sont troisièmes à deux points de Wolfsburg.

2. Basketball - NBA : Les Celtics, larges à Charlotte

Large victoire pour les Boston Celtics sur le parquet de Charlotte (87-108), grâce notamment à un grand Jayson Tatum (23 points, 1 passe, 9 rebonds). Le Heat s'est également imposé à Phoenix (108-124). A noter la performance de Jimmy Butler et ses 34 points inscrits (4 passes et 5 rebonds). Les Spurs peuvent remercier LaMarcus Aldridge, qui avec 39 points permet à son équipe de s'imposer contre Oklahoma (121-112).

3. Tennis - Masters Next Gen : Une victoire pour du beurre pour Humbert

Ouf, Ugo Humbert a sauvé l'honneur pour son dernier match du Masters Next Gen. Après deux défaites, le Français s'est imposé contre l'Italien Jannik Sinner (4-3 [5], 3-4 [3], 4-2, 4-2), mais était déjà éliminé dans la course aux demi-finales. Frances Tiafoe s'est offert la qualification contre Mikael Ymer (4-2, 4-2, 4-2).

On a aussi retenu pour vous

Tennis - Fed Cup : Julien Benneteau a choisi de titulariser Kristina Mladenovic et Caroline Garcia pour les simples de samedi. Elles rencontreront respectivement Ajla Tomljanovic et Ashleigh Barty (N.1 mondiale).

Comment la Fed Cup a (toujours) transcendé Garcia

Football - Ligue Europa : Manchester United s'est qualifié pour les 16es de finale de la compétition en battant le Partizan Belgrade (3-0). Le FC Séville y sera également après une victoire contre Dudelange (5-2).

Football - Premier League : Marco Silva, l'entraîneur d'Everton a confié jeudi en conférence de presse qu'il était possible de revoir André Gomes, victime d'une fracture de la cheville, sur un terrain de football avant la fin de la saison.

Football - Ligue 1 : Le PSG a annoncé que Neymar - absent depuis mi-octobre en raison d'une blessure - pourrait faire son retour dans le groupe dès la semaine prochaine. En revanche, Mauro Icardi souffre d'une contusion au pied gauche.

Football - Bundesliga : Retournement de situation du côté du Bayern Munich qui se cherche un entraîneur. La presse allemande est catégorique, le club aurait dit non à Arsène Wenger, pourtant favori.

Le tweet love

La vidéo de rattrapage

Real Madrid, FC Barcelone, Manchester City, Juventus Turin... Ces joueurs étaient destinés à intégrer les plus grands clubs d’Europe. Il n’en est finalement rien. Ils ont même disparu de nos radars. On vous rafraîchit la mémoire en vidéo, avec ici le cas de Vincent Koziello.

Vidéo - De grand espoir aux portes de l'anonymat… T'es passé où, Vincent Koziello ? 01:32

Ce que vous ne manquerez pas de suivre aujourd'hui

1. Football - Ligue 1 : Choc de "projects"

L'OGC Nice, tout juste racheté par Jim Ratcliffe, propriétaire d'Ineos, reçoit Bordeaux, racheté il y a un an par des fonds d'investissement américains. L'objectif pour les Aiglons est de confirmer que la crise est terminée après cette victoire contre Reims la semaine dernière. Pour les Girondins, qui pointent à la 6e place, il faut pérenniser ce bon début de saison.

2. Tennis - Masters Next Gen : C'est parti pour les demies

On connait désormais les quatre joueurs qualifiés pour les demi-finales qui se joueront ce vendredi : Frances Tiafoe affrontera Alex de Minaur, tandis que Jannik Sinner affrontera Miomir Kecmanovic.

3. Football - Stream Team

C'est vendredi, c'est Stream Team ! Retrouvez à partir de 17h nos journalistes Maxime Dupuis et Martin Mosnier pour débattre de l'actualité footballistique.