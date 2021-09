1. Football - Ligue 1 : Bordeaux enfonce Saint-Etienne

Les Girondins ont remporté le match de la peur. Bordeaux a battu Saint-Etienne à Geoffroy-Guichard (1-2) et sous le déluge pour décrocher son premier succès de la saison et se donner un peu d'air. Les hommes de Petkovic grimpent provisoirement au 14e rang, les Verts restent avant-derniers. Hwang a inscrit un doublé.

2. Rugby - Top 14 : Clermont se rassure face à la Rochelle

Clermont tient son premier succès de la saison. Les hommes de Jono Gibbs se sont imposés d'un rien face à La Rochelle (23-22). Grâce notamment à deux essais de Peceli Yato et Tani Vili, les Clermontois ont fait un petit bond au 9e rang du Top 14. Les vice-champions de France et d'Europe, eux, n'ont toujours pas glané la moindre victoire cette saison, et restent provisoirement 12es.