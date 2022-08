CE QUE VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE RATÉ ENTRE HIER SOIR ET CE MATIN

1. Tennis - Masters 1000 Montréal : L’énorme surprise Carreno Busta

Enfin un grand titre pour Pablo Carreño Busta . A 31 ans, l'Asturien a enfin réalisé la semaine parfaite dans un tournoi qui compte pour remporter le Masters 1000 de Montréal, dimanche, après son succès en finale contre Hubert Hurkacz (3-6, 6-3, 6-3). Mené d'une manche à rien, l'Espagnol a trouvé le moyen d'aller gagner le 7e titre de sa carrière. De loin, le plus important.

Hurkacz en a jeté sa raquette de rage : le point phénoménal de Carreño Busta

2. Football - Ligue 1 : Marseille rate le coche, Brest frustré

L'OM a montré un double visage. Une semaine après sa belle sortie contre Reims, le club phocéen a cette fois dû se contenter du match nul sur la pelouse du Stade Brestois (1-1), dimanche soir, lors de la 2e journée du championnat de France. Nuno Tavares a ouvert le score (37e) en première période. Puis, Pierre Lees-Melou a égalisé suite à une superbe frappe lointaine (60e).

3. Cyclisme sur piste - Championnats d’Europe : Vigier de retour sur le trône

Il a saisi l'opportunité. Sébastien Vigier a décroché un deuxième titre européen en vitesse individuelle , cinq ans après le premier, ce dimanche à Munich. En l'absence notamment de Harrie Lavreysen, Vigier comptait parmi les favoris. En finale, il a dominé en trois manches le pistard britannique Jack Carlin. Ils sont deux Français sur le podium, puisque Rayan Helal a terminé sur la troisième marche.

4. Football – Liga : Alaba en sauveur du Real

Le Real a souffert. Mené au score pendant une grande partie de son déplacement sur la pelouse d'Almeria, lors de la 1ère journée de championnat, le champion en titre est parvenu à renverser la situation et à s'imposer (1-2). Lucas Vazquez (61e) et David Alaba (75e), auteur d'un coup franc extraordinaire à peine entré en jeu, ont donné le succès aux Madrilènes.

ON A AUSSI RETENU POUR VOUS

Tennis – WTA 1000 Toronto : Simona Halep a remporté le tournoi WTA 1000 du Canada après sa victoire en finale contre la Brésilienne Beatriz Haddad Maia en trois manches (6-3, 2-6, 6-3).

Golf - St. Jude Championship : L'Américain Will Zalatoris, au bout du suspense et du 3e trou de playoff, a eu le dernier mot sur l'Autrichien Sepp Straka pour s'adjuger le St. Jude Championship, comptant pour la FedEx Cup, premier titre de sa carrière sur le circuit nord-américain PGA.

Football - Serie A : Comme l'AC Milan et l'Inter Milan vainqueurs samedi, les clubs romains n'ont pas raté leurs débuts dimanche même si la Roma et la Lazio ont été bousculées par la Salernitana (1-0) et Bologne (2-1).

Natation - Championnats d’Europe : Kristof Milak s'est emparé du titre du 100 m papillon aux Championnats d'Europe de natation de Rome, mais le Hongrois, privé d'un nouveau duel avec David Popovici, n'était pas satisfait de son temps (50”33).

Football - Mercato : Le milieu international suisse de l'Atalanta Bergame Remo Freuler quitte la Serie A pour rejoindre la Premier League anglaise en signant chez le promu Nottingham Forest, ont annoncé dimanche les deux clubs.

L'EMISSION A NE PAS MANQUER

A ne manquer sous aucun prétexte, Bistrot Vélo reçoit ce soir à 20h (et non 18h attention) sur la page Facebook d'Eurosport le Français Guillaume Martin (Cofidis), récent vainqueur du Tour de l'Ain.

Martin, gestionnaire couronné : "On n’a jamais paniqué, avec toute l’équipe"

LA VIDÉO DE RATTRAPAGE

Fabio Jakobsen met fin au règne des Italiens sur les Championnats d'Europe de cyclisme sur route. Les Pays-Bas ont très bien mis sur orbite leur sprinteur pour lui permettre de rafler le titre. Arnaud Démare termine à la 2e place, alors que l'équipe de France avait pris les commandes du peloton à 10 km de l'arrivée.

Un sprint mené de main de maître par Jakobsen et les Pays-Bas : revivez l'arrivée en vidéo

CE QU'IL NE FAUT PAS MANQUER AUJOURD'HUI

1. Athlétisme - Championnats d’Europe : Grands débuts, Mayer sur le pont

Trois semaines seulement après les Mondiaux d’Eugene, c’est l’heure du grand lancement de ces Europe d’athlétisme. Fatigué mais ambitieux, Kevin Mayer souhaite marquer l’histoire en remportant son premier titre européen en décathlon. Mais le double champion du monde a déjà prévenu, s’il sent la moindre alerte, il préfèrera l’abandon à la blessure pour les prochains mois. Ne manquez pas le début de ce décathlon avec le 100m dès 10h05 !

2. Football – Premier League : Liverpool revanchard

Une semaine après leur nul face au promu Fulham (2-2), les Reds doivent se ressaisir en accueillant Crystal Palace (21h) pour le compte de la deuxième journée de Premier League. Comme lors de la première journée, ils pourront notamment s’appuyer sur l'international uruguayen Darwin Nunez, auteur d’un but et d’une passe décisive contre Fulham.

3. Tennis - ATP et WTA Cincinnati : La tournée nord-américaine continue

Alors que le Masters 1000 de Montréal et le WTA 1000 de Toronto viennent tout juste de se conclure, les joueurs et joueuses se déplacent aux Etats-Unis voisins pour le premier tour des Masters 1000 et WTA 1000 de Cincinnati. Au programme aujourd’hui, l’entrée en lice du Français Benjamin Bonzi, et un choc des anciens entre Wawrinka et Murray notamment.

Mais aussi : la rentrée en Liga pour l’Atlético (contre Getafe) et en Serie A pour la Juventus (face à Sassuolo), la 10e étape du Tour du Portugal, la suite des championnats d’Europe de natation…

